Trabzonspor'dan sürpriz golcü hamlesi

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'a 3-2 mağlup olan Trabzonspor gelecek sezon hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmanın planını yapıyor.
Görüşmeleri titizlikle yürüten bordo-mavililerde Paul Onuachu için İngiliz ekibi Southampton ile yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadı. Nijeryalı forveti kiralamayı düşünmeyen Southampton direkt satış opsiyonunun üzerinde duruyor. İstedikleri rakamın 15 milyon Euro olması da işleri hayli zorlaştırıyor.
İLK ADAY BELİRLENDİ
Forvet transferinde alternatif listedeki 1 numaralı hedef ise Roman Yaremchuk'tu. Ukraynalı forvet ile görüşmeleri birkaç haftadır yoğun şekilde sürdüren Trabzonspor, kulübü Club Brugge'la da pazarlıkları hızlandırdı. Bordo-Mavili yönetim, bu hafta transferi anlaşma noktasına getirmeyi hedefliyor.
Roman Yaremchuk transferinde Trabzonspor'un yetki verdiği menajer Ahmet Bulut, Club Brugge ile bonservis pazarlıkları için Belçika'da. Ukraynalı forvetle anlaşma noktasına gelen Bordo-Mavililer, Belçika ekibiyle aradaki pürüzleri çözmeye çalışıyor.
Geçtiğimiz sezonu İspanyol ekibi Valencia'da kiralık olarak geçiren 28 yaşındaki Ukraynalı oyuncu La Liga'da sahaya çıktığı 25 maçta üç kez gol sevinci yaşadı.
Görüşmeleri titizlikle yürüten bordo-mavililerde Paul Onuachu için İngiliz ekibi Southampton ile yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadı. Nijeryalı forveti kiralamayı düşünmeyen Southampton direkt satış opsiyonunun üzerinde duruyor. İstedikleri rakamın 15 milyon Euro olması da işleri hayli zorlaştırıyor.
İLK ADAY BELİRLENDİ
Forvet transferinde alternatif listedeki 1 numaralı hedef ise Roman Yaremchuk'tu. Ukraynalı forvet ile görüşmeleri birkaç haftadır yoğun şekilde sürdüren Trabzonspor, kulübü Club Brugge'la da pazarlıkları hızlandırdı. Bordo-Mavili yönetim, bu hafta transferi anlaşma noktasına getirmeyi hedefliyor.
Roman Yaremchuk transferinde Trabzonspor'un yetki verdiği menajer Ahmet Bulut, Club Brugge ile bonservis pazarlıkları için Belçika'da. Ukraynalı forvetle anlaşma noktasına gelen Bordo-Mavililer, Belçika ekibiyle aradaki pürüzleri çözmeye çalışıyor.
Geçtiğimiz sezonu İspanyol ekibi Valencia'da kiralık olarak geçiren 28 yaşındaki Ukraynalı oyuncu La Liga'da sahaya çıktığı 25 maçta üç kez gol sevinci yaşadı.
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