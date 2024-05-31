Trabzonspor'dan eski oyuncusuna veto

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'a eski oyuncusu Dorukhan Toköz yönetimden veto yedi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan eski oyuncusuna veto
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31 Mayıs 2024 12:37
Şampiyonluk sezonunda gösterdiği performansla büyük alkış alan Dorukhan Toköz, sonrasında yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle düşüşe geçmişti.

Bjelica döneminde Hırvat hocayla problemler yaşayan ve Adana Demirspor'a giden Dorukhan için eski hocası Abdullah Avcı'nın yine istekli olduğu iddia edilse de, Trabzonspor'un Dorukhan'la ilgili herhangi bir transfer girişiminin olmadığı belirtildi.

Abdullah Avcı'nın yönetime verdiği liste de Dorukhan'ın ismi yazmıyor.

25 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Adana Demirspor formasıyla 25 resmi maça çıkan Dorukhan Toköz bu karşılaşmalarda 1 asistlik skor katkısı sağladı.

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