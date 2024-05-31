Okan Buruk istedi Ziyech kaldı!

Galatasaray'da kontratı gereği sol dizinden sakatlık yaşamayan Hakim Ziyech'in sözleşmesindeki opsiyon devreye girdi.
1 milyon Euro imza parası almaya hak kazanan 31 yaşındaki sağ kanadın Chelsea ile mukavelesi sona erdi ve bonservisiyle (Bedelsiz olarak) Galatasaray'a geldi. Sezonu 8 gol-4 asistle tamamlayan Faslı yıldız, final haftalarında şampiyonluğa katkıda bulundu.
SÖZLEŞMESİ BİR YIL DAHA UZADI
Sarı-kırmızılı taraftara kendisini sevdiren ve bir yıl daha kalan Hakim Ziyech, kutlamalarda coşkulu hali ile de öne çıktı.
"Yüzü hiç gülmüyor" yorumları yapılan oyuncunun keyfi şampiyonluk sonrasında yerine gelirken takım arkadaşlarının hepsine, "Kalıyorum. Yeni sezon kampında görüşürüz" dedi.
Yeni sezon planlamasını Galatasaray'da devam edecek şekilde yapan 31 yaşındaki yıldız menajerinden Suudi Arabistan'dan gelecek tekliflerle ilgilenmemesini ve Avrupa dışındaki görüşmelere kapıyı kapatmasını istedi. Teknik direktör Okan Buruk da Faslı oyuncunun takımda kalma kararından memnun oldu.
BU SEZON LİGDE ZİYECH
Maç: 18 Gol: 6 Asist: 3 Maç başı şut: 1.5 Pas: %77 Dribbling: 0.9 Top kazanma: 0.4
1 milyon Euro imza parası almaya hak kazanan 31 yaşındaki sağ kanadın Chelsea ile mukavelesi sona erdi ve bonservisiyle (Bedelsiz olarak) Galatasaray'a geldi. Sezonu 8 gol-4 asistle tamamlayan Faslı yıldız, final haftalarında şampiyonluğa katkıda bulundu.
SÖZLEŞMESİ BİR YIL DAHA UZADI
Sarı-kırmızılı taraftara kendisini sevdiren ve bir yıl daha kalan Hakim Ziyech, kutlamalarda coşkulu hali ile de öne çıktı.
"Yüzü hiç gülmüyor" yorumları yapılan oyuncunun keyfi şampiyonluk sonrasında yerine gelirken takım arkadaşlarının hepsine, "Kalıyorum. Yeni sezon kampında görüşürüz" dedi.
Yeni sezon planlamasını Galatasaray'da devam edecek şekilde yapan 31 yaşındaki yıldız menajerinden Suudi Arabistan'dan gelecek tekliflerle ilgilenmemesini ve Avrupa dışındaki görüşmelere kapıyı kapatmasını istedi. Teknik direktör Okan Buruk da Faslı oyuncunun takımda kalma kararından memnun oldu.
BU SEZON LİGDE ZİYECH
Maç: 18 Gol: 6 Asist: 3 Maç başı şut: 1.5 Pas: %77 Dribbling: 0.9 Top kazanma: 0.4
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU