Trabzonspor'dan dev gurbetçi harekatı

İlk 3 transferini yabancı oyuncudan yana kullanan Trabzonspor , Dragus, Lundstram ve Barisic ile anlaşmaya varmıştı. BordoMavililer, takımdaki yerli kalitesini de artırmak amacında. Devre arasında Abdülkadir Ömür ile yollarını ayıran Fırtına'da, kiralık oyuncu Berat Özdemir'in devam etmesi beklenmiyor.Stoper bölgesinde Hüseyin Türkmen yaşadığı ciddi aşil tendonu sakatlığı sonrası önümüzdeki sezonun bir bölmünü kaçıracak, yerli statüsündeki Baniya'dan ise teknik direktör Abdullah Avcı memnun değil.Yerli transferinde iç piyasada fazla alternatif olmadığı için Trabzonspor gurbetçi oyuncular üzerinden ilerliyor. Eray Cömert ve Can Bozdoğan da bu doğrultuda gündeme gelen isimlerden.Stoper Eray, geçtiğimiz gün Nantes'tan ayrıldığını açıkladı. Valencia'nın 1 seneliğine Fransız ekibine kiraladığı 26 yaşındaki Eray'ın sözleşmesinde 2.2 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunuyordu. Ancak bu madde kullanılmadı. Eray Cömert, ayrılık mesajında Valencia'da devam etmeyeceğini ima ederken, yeni bir maceraya yelken açacağını söyledi.Can Bozdoğan ise Abdullah Avcı'nın uzun zamandır takibinde bulunan oyunculardan... Daha önce Beşiktaş'ta kiralık forma giyen 23 yaşındaki orta saha, bu sezon Utrecht'te 34 resmi maça çıktı, 3 gol atarken 1 asist yaptı. Orta sahanın merkezinde 6 ve 8 numara pozisyonlarında görev yapan Can, geçtiğimiz yaz 1 milyon Euro bonservisle Schalke 04'ten Utrecht'e transfer olmuştu.Gündemdeki isimlerden Okay Yokuşlu'nun Türkiye'ye dönmeye sıcak bakmadığı ve Can Bozdoğan konusunda Trabzonspor'un yeniden temasları hızlandıracacağı öğrenildi.