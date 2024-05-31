Beşiktaş yıldız isim için harekete geçti

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş gözünü Borussia Dortmund'un yıldızı Sebastian Haller'e çevirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş yıldız isim için harekete geçti
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31 Mayıs 2024 11:01
Vincent Aboubakar ile yollarını ayırmak isteyen Beşiktaş yeni sezonun transfer çalışmalarına hız verdi.

HEDEF BELİRLENDİ

Bild'de yer alan habere göre Beşiktaş, Borussia Dortmund forması giyen Sebastian Haller için harekete geçti.

Haberin detaylarında Haller'in Dortmund'daki durumundan memnun olmadığını ve kulüpten ayrılmasına izin verildiği ileri sürüldü.

Bu olayın ardından Beşiktaş yönetiminin çalışmalarını sıklaştırdığı iddia edildi.

18 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 18 maça çıkan Sebastian Haller bu karşılaşmalarda 3 gol 1 asistlik skor katkısı sağladı.

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