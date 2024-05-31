Serdar Bozkurt: ''Hayalimiz Iğdır'a kupayı getirmek''

TFF 2. Lig takımlarından Alagöz Holding Iğdır FK, 2 Haziran Pazar günü Sivas'ta oynanacak play-off finalinde karşılaşacağı 1461 Trabzon FK'yi yenip, gelecek sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele etme hakkını kazanmayı hedefliyor.



Geride kalan sezon TFF 3. Lig 2. Grup'ta şampiyon olarak TFF 2. Lig'e yükselen Alagöz Holding Iğdır FK, bu sezon ise play-off finaline kadar yükselirken, 1461 Trabzon FK engelini de aşarak hem Trendyol 1. Lig'e yükselme hem de başarı grafiğini aralıksız devam ettirme peşinde.



Iğdır FK Teknik Direktörü Serdar Bozkurt, AA muhabirine, takımın şampiyonluk parolasıyla hareket ettiğini söyledi.



Ligde normal sezonu üçüncü bitirdiklerini hatırlatan Bozkurt, "Oyuncularımızı play-off etabına çok iyi hazırladık. Ben son 5-6 hafta öncesi geldim ve oyuncularımızın hepsinin form grafiğini yükseltecek şekilde çalıştık. 'Play-off'larda size ihtiyacımız var.' dedik, onlar da karşılığını fazlasıyla verdi." ifadelerini kullandı.



"Hayalimiz Iğdır'a kupa getirmek"



Bozkurt, play-off finaline giden yolda çok zorlu maçlara çıktıklarını belirterek, "Şimdi artık finale geldik. Yatırım yapmış bir başka takımla oynuyoruz. 1461 Trabzon FK'nin de çok iyi kadrosu, çok iyi teknik heyeti ve çok iyi başkanları var. Yıllardır play-off oynuyorlar ve sürekli kaçırıyorlar. Onlar da bu fırsatı tepmek istemeyeceklerdir. İyi ve sıkı bir maç bizi bekliyor. Bunun farkındayız ama hedefimiz, hayalimiz Iğdır'a kupayı getirmek." diye konuştu.



Kulübün elde ettiği başarıların Iğdır'a ciddi katkı sunduğunu dile getiren Bozkurt, "Ben Ankara'da yaşayan birisiyim. Kamuoyunda Iğdır'ı normalde çok takip edemiyorsunuz ama tanıtımın yolu spordur. Iğdır FK'yi Cantürk Alagöz başkan aldı, bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. Iğdır FK'nin 1. Lig'e çıkması sadece Iğdır'a bir şey katmayacak, Kars'a, Ağrı'ya ve bölgeye katkı verecek. Oradan Süper Lig'e çıkması da aynı şekilde bölgeye bir şeyler katacak." değerlendirmesinde bulundu.



Bozkurt, kente kupa ile dönmek istediklerini vurgulayarak, "Bütün Iğdırlıların duasını bekliyoruz. Tribünden bizi destekleyecek taraftarlarımız da her zamanki gibi 90 dakika boyunca bizi yalnız bırakmasınlar. Gelemeyenler duasını esirgemesin. Biz burada profesyonel olarak çalışıyoruz ama Iğdır FK onların takımı. Esas sahibi onlardır. İnşallah onları mahcup etmeden kupayı bu şehre getiririz." diyerek sözlerini tamamladı.





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