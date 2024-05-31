Galatasaray ve Fenerbahçe yorumu: 'İş işten geçecek'

Milliyet yazarı Osman Şenher, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki gerginlikle ilgili değerlendirmede bulundu.
Osman Şenher, "Fenerbahçe bu sezon 99 puan topladı. Başarısız mı, hayır. Galatasaray da 102 puanla şampiyon oldu. Bu tartışmalar ve kavgalar olmasa, iki kulüp de alkışı hak ediyor. Rakiplerine 30-40 puan fark atmışlar. Bu ne kadar heyecan verici bir yarışma. Maalesef ki futbolumuza bu gözle bakılmıyor. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı veya Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi bu tartışmalarla, bu tahrik edici söylemlerle sindirmesi mümkün mü? Mümkün değil." ifadelerini kullandı.
İŞTE OSMAN ŞENHER'İN SÖZLERİ
"Can Bartu babam gibiydi. Bir gün beraber oturuyoruz, bana bir hatırasını anlattı: "Galatasaray ile maçımız var. Bir gün önce Kadıköy'de ufak bir otelde kampa girdik. Arkadaşlarla vakit geçsin diye kağıt oynuyoruz. Gece saat 12.00'de bir baktık salonun kapısı açıldı. Gelen Galatasaray başkanıydı. Bize döndü, 'Sizin yarın derbi maçınız yok mu? Bu saate kadar neden oturuyorsunuz?' dedi. Biz utandık, kağıtları kaldırdık ve odamıza geçtik."
Nurlar içinde yatsın, Can Bartu bana bunu anlatmıştı... Bugün geldiğimiz noktaya bakın. Fenerbahçeliler küfür ediyor, onun yarısı Galatasaray'a yarısı kendilerine gidiyor. Galatasaraylılar küfür ediyor; bu küfürlerin de yarısı Fenerbahçe'ye yarısı kendilerine gidiyor. Daha sonra ortalık geriliyor. Hatta olay öyle bir yere geliyor ki, Kalamış Tesisleri bile basılıyor. Ülkemizde yok mu aklı selim 10 tane Galatasaraylı, Fenerbahçeli büyüğümüz? İki kulüp başkanını bir masada buluşturup bu olayların yanlış olduğunu anlatacak olan. Bakın böyle şeyler yazmak istemiyorum ama bunun sonu kötü ve inanın bu kavganın kazananı olmayacak. Yarın öbür gün bu iş sokaklara dökülecek. Hiç kimse Fenerbahçe ve Galatasaray forması giyerek sokaklarda dolaşamayacak.
"İŞ İŞTEN GEÇMİŞ OLACAK"
Futbol dünyanın en güzel oyunu. Bizi bu hale kim getiriyor? Yeni yasalar veya kanunlar çıkartsınlar. Üç kere yirmişer gün ceza alan başkanın yöneticiliği düşsün. Bu kadar zor mu bu yasayı çıkartmak? Para cezalarıyla bu iş önlenir mi? Kesinlikle önlenmez, bunu herkes biliyor ama yıllardır maalesef hiç bir adım atılmıyor.
Çocuklara yazık günah. Onlar da bu yaşananları görüyorlar. Bir Ferdi, Szymanski, Icardi, Barış Alper formasıyla çocuklar sokaklarda dolaşamayacak mı? İki kulüp birbirine misilleme yapmaya kalkarsa iş işten geçmiş olacak.
Fenerbahçe bu sezon 99 puan topladı. Başarısız mı, hayır. Galatasaray da 102 puanla şampiyon oldu. Bu tartışmalar ve kavgalar olmasa, iki kulüp de alkışı hak ediyor. Rakiplerine 30-40 puan fark atmışlar. Bu ne kadar heyecan verici bir yarışma. Maalesef ki futbolumuza bu gözle bakılmıyor. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı veya Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi bu tartışmalarla, bu tahrik edici söylemlerle sindirmesi mümkün mü? Mümkün değil.
O zaman buna bir tedbir alma zamanı geldi de, geçiyor. Canımız daha fazla yanmadan yetkililerin birinci konu olarak buna çare bulması lazım."
Osman Şenher, "Fenerbahçe bu sezon 99 puan topladı. Başarısız mı, hayır. Galatasaray da 102 puanla şampiyon oldu. Bu tartışmalar ve kavgalar olmasa, iki kulüp de alkışı hak ediyor. Rakiplerine 30-40 puan fark atmışlar. Bu ne kadar heyecan verici bir yarışma. Maalesef ki futbolumuza bu gözle bakılmıyor. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı veya Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi bu tartışmalarla, bu tahrik edici söylemlerle sindirmesi mümkün mü? Mümkün değil." ifadelerini kullandı.
İŞTE OSMAN ŞENHER'İN SÖZLERİ
"Can Bartu babam gibiydi. Bir gün beraber oturuyoruz, bana bir hatırasını anlattı: "Galatasaray ile maçımız var. Bir gün önce Kadıköy'de ufak bir otelde kampa girdik. Arkadaşlarla vakit geçsin diye kağıt oynuyoruz. Gece saat 12.00'de bir baktık salonun kapısı açıldı. Gelen Galatasaray başkanıydı. Bize döndü, 'Sizin yarın derbi maçınız yok mu? Bu saate kadar neden oturuyorsunuz?' dedi. Biz utandık, kağıtları kaldırdık ve odamıza geçtik."
Nurlar içinde yatsın, Can Bartu bana bunu anlatmıştı... Bugün geldiğimiz noktaya bakın. Fenerbahçeliler küfür ediyor, onun yarısı Galatasaray'a yarısı kendilerine gidiyor. Galatasaraylılar küfür ediyor; bu küfürlerin de yarısı Fenerbahçe'ye yarısı kendilerine gidiyor. Daha sonra ortalık geriliyor. Hatta olay öyle bir yere geliyor ki, Kalamış Tesisleri bile basılıyor. Ülkemizde yok mu aklı selim 10 tane Galatasaraylı, Fenerbahçeli büyüğümüz? İki kulüp başkanını bir masada buluşturup bu olayların yanlış olduğunu anlatacak olan. Bakın böyle şeyler yazmak istemiyorum ama bunun sonu kötü ve inanın bu kavganın kazananı olmayacak. Yarın öbür gün bu iş sokaklara dökülecek. Hiç kimse Fenerbahçe ve Galatasaray forması giyerek sokaklarda dolaşamayacak.
"İŞ İŞTEN GEÇMİŞ OLACAK"
Futbol dünyanın en güzel oyunu. Bizi bu hale kim getiriyor? Yeni yasalar veya kanunlar çıkartsınlar. Üç kere yirmişer gün ceza alan başkanın yöneticiliği düşsün. Bu kadar zor mu bu yasayı çıkartmak? Para cezalarıyla bu iş önlenir mi? Kesinlikle önlenmez, bunu herkes biliyor ama yıllardır maalesef hiç bir adım atılmıyor.
Çocuklara yazık günah. Onlar da bu yaşananları görüyorlar. Bir Ferdi, Szymanski, Icardi, Barış Alper formasıyla çocuklar sokaklarda dolaşamayacak mı? İki kulüp birbirine misilleme yapmaya kalkarsa iş işten geçmiş olacak.
Fenerbahçe bu sezon 99 puan topladı. Başarısız mı, hayır. Galatasaray da 102 puanla şampiyon oldu. Bu tartışmalar ve kavgalar olmasa, iki kulüp de alkışı hak ediyor. Rakiplerine 30-40 puan fark atmışlar. Bu ne kadar heyecan verici bir yarışma. Maalesef ki futbolumuza bu gözle bakılmıyor. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı veya Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi bu tartışmalarla, bu tahrik edici söylemlerle sindirmesi mümkün mü? Mümkün değil.
O zaman buna bir tedbir alma zamanı geldi de, geçiyor. Canımız daha fazla yanmadan yetkililerin birinci konu olarak buna çare bulması lazım."
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