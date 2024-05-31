Fenerbahçe'den Can Keleş hamlesi

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük forması giyen Can Keleş için harekete geçti. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den Can Keleş hamlesi
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31 Mayıs 2024 08:48
Son güncelleme 31 Mayıs 2024 08:51
Karagümrük'ten Levent Mercan'ı kadrosuna katmaya hazırlanan Fenerbahçe, İstanbul ekibinde forma giyen Can Keleş için de harekete geçti.

PAZARLIKLARA BAŞLANDI

Kırmızı- siyahlılar, 22 yaşındaki oyuncunun bonservisini Austria Wien'den aldı ve Fenerbahçe'yle pazarlıklara başladı.

3 MİLYON EURO

Can Keleş için de sarı-lacivertlilerin Fatih Karagümrük'e 3 milyon euro önerdiği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI 

Karagümrük ile 39 maça çıkan Can Keleş, 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. 

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