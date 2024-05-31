Fenerbahçe'den Can Keleş hamlesi

Karagümrük'ten Levent Mercan'ı kadrosuna katmaya hazırlanan Fenerbahçe, İstanbul ekibinde forma giyen Can Keleş için de harekete geçti.
PAZARLIKLARA BAŞLANDI
Kırmızı- siyahlılar, 22 yaşındaki oyuncunun bonservisini Austria Wien'den aldı ve Fenerbahçe'yle pazarlıklara başladı.
3 MİLYON EURO
Can Keleş için de sarı-lacivertlilerin Fatih Karagümrük'e 3 milyon euro önerdiği belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
Karagümrük ile 39 maça çıkan Can Keleş, 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
PAZARLIKLARA BAŞLANDI
Kırmızı- siyahlılar, 22 yaşındaki oyuncunun bonservisini Austria Wien'den aldı ve Fenerbahçe'yle pazarlıklara başladı.
3 MİLYON EURO
Can Keleş için de sarı-lacivertlilerin Fatih Karagümrük'e 3 milyon euro önerdiği belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
Karagümrük ile 39 maça çıkan Can Keleş, 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.