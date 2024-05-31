Aaron Gordon'ın ağabeyi Drew Gordon hayatını kaybetti

Denver Nuggets forveti Aaron Gordon'ın ağabeyi Drew Gordon'ın, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Aaron Gordon'ın ağabeyi Drew Gordon hayatını kaybetti
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31 Mayıs 2024 12:59
Denver Nuggets forveti Aaron Gordon'ın ağabeyi Drew Gordon'ın, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

The Athletic'ten Shams Charania, 33 yaşındaki Drew Gordon'ın geçirdiği bir araba kazası sebebiyle hayata gözlerini yumduğunu açıkladı.

ESPN'den Marc J. Spears, kazanın Oregon eyaletinin Portland şehrinde meydana geldiğini belirtti.

2014-15 sezonunda Philadelphia 76ers formasıyla dokuz maç oynamış olan Gordon, 2012'de New Mexico'daki son sezonundan bu yana ABD'de ve yurt dışında farklı takımlarda profesyonel olarak forma giymişti.

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