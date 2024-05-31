Los Angeles Lakers'ın, eski oyuncu JJ Redick ile ilgili artan beklentilere rağmen yeni başantrenörünün kim olacağı konusunda henüz bir karara varmadığı iddia edildi.



Birçok raporda Redick'in Lakers'ın başantrenörü olma ihtimali en yüksek aday olduğu bildirilmiş olsa da, ESPN'den Adrian Wojnarowski bu konuda herhangi bir karara varılmadığını açıkladı.



Bazı raporlar, Redick'in görev aldığı ESPN'de yayınlanacak olan NBA Finalleri bitene kadar, Lakers'ın kendisini bir sonraki başantrenörü olarak duyurmak istemediğini ileri sürmüştü.



Lakers, bu hafta ikinci bir röportaj için James Borrego'yu ağırlamıştı ve diğer birkaç adayla da görüşme yapmayı planladığı söylenmişti.



Chris Quinn, Micah Nori, Sean Sweeney ve David Adelman da boştaki pozisyonla ilgili bilinen diğer adaylar arasında yer alıyor.





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