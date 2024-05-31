Sacramento Kings'in, koç Mike Brown'a 3 yıllığı 21 milyon dolarlık bir sözleşme teklif ettiği ancak kendisinin senelik 10 milyon dolar talep ettiği iddia edildi.



The Athletic'ten Shams Charania, Sacramento'nun Brown'a 2026-27 sezonu sonuna dek geçerli olmak üzere üç yıllığı 21 milyon dolarlık bir sözleşme uzatması teklif ettiğini bildirdi. Anlaşmanın aynı zamanda topla miktarı 27 milyon dolara çıkarabilecek potansiyel ikramiyeleri de içerdiği kaydedildi.



Ancak Charania, Brown'ın senelik olarak yaklaşık 10 milyon dolar maaş alacağı bir uzatma aradığını, dolayısıyla bu noktada hâlâ bir anlaşma olmadığını belirtti.



Bu ayın başlarında Yahoo Sports'tan Jake Fischer, koç ve takım arasındaki sözleşme görüşmelerinin Monty Williams (Detroit Pistons) ve Mike Budenholzer (Phoenix Suns) için yapılan anlaşmaların ardından "benzer sekiz rakamlı bir eşik etrafında yoğunlaşacağı" beklentisinin olduğunu bildirmişti.



Williams Detroit'ten 70 milyon doların üzerinde bir sözleşme alırken, Budenholzer ise kendisine yıllık ortalama 10 milyon dolar maaş ödeyen bir anlaşmayla Suns'a katılmıştı.





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