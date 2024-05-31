Beşiktaş'ın yıldızına Almanya'dan kanca

Beşiktaş'ın bu sezon yıldızlaşan ve taraftarın sevgilisi haline gelen Semih Kılıçsoy'a, Alman ekibi Stuttgart tam 20 milyon euroluk teklif yaptı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın yıldızına Almanya'dan kanca
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31 Mayıs 2024 08:11
Bu sezon gösterdiği performans ile Avrupa'nın köklü kulüplerine peşine takan Semih Kılıçsoy'un talipleri her geçen gün artıyor.

15 MİLYON REDDEDİLDİ

Milli futbolcu için geçtiğimiz günlerde İngiltere Premier Lig'den 15 milyon Euro dolaylarında bir teklif gelmişti. Ancak Beşiktaş Yönetimi, bu rakamı bir hayli yetersiz bulmuştu.

18 yaşındaki oyuncu için şimdi ise Almanya Bundesliga takımlarından Stuttgart devreye girdi.

20 MİLYON TEKLİF EDİLDİ

Alman temsilcisinin, Semih'in son 4 maçını yakından takip ettiği öğrenildi. Buna göre Beşiktaş Yönetimi'ne, bonuslarla birlikte 20 milyon Euro bandında bir teklif sunuldu.

Kara Kartal ise bu rakamın biraz daha yükseltilmesini ve sonraki satıştan pay maddelerinin eklenmesini talep etti.

Eğer Siyah-Beyazlılar'ın istediği şartlar kabul edilirse transfer konusunda resmi adımlar atılabilir.

35 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 35 resmi maça çıkan Semih Kılıçsoy bu karşılaşmalarda 12 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı. 

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