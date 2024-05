Umut Ünlü: 'Altın madalya hedefliyorum'

Fransa'nın başkenti Paris'te bu yıl 17'incisi düzenlenecek Paralimpik Yaz Oyunları'nda yüzme dalında Türkiye'yi temsil edecek olan paralimpik milli yüzücü Umut Ünlü, Türkiye'nin yüzmede madalya alan ilk erkek sporcusu olmayı hedefliyor.



AA muhabirine yüzmeye başlama hikayesini ve öncesinde yaşadığı zorlukları anlatan Ünlü, 28 Ağustos'ta başlayacak olan Paralimpik Yaz Oyunları'nda Türk bayrağını gönderde dalgalandırmak istiyor.



Van'ın Gevaş ilçesinde 2001 yılında elleri ve ayakları ampute şekilde, ses telleri ise yapışık bir vaziyette dünyaya gelen ve 2 yaşında İstanbul'a getirilerek çok sayıda ameliyat geçiren Ünlü, yüzme ile 2020 yılında tanıştı.



"KORKUMU YENMEMİ SAĞLADI"



Çocuk yaşlardan itibaren çok büyük psikolojik ve fiziksel zorluklarla karşılaştığını fakat yüzme ile bunları aşıp adeta yeni bir hayata başladığını söyleyen Ünlü, yaşadığı zorlukların kendisini pes ettirdiğini ve bu sebeple intihara kalkıştığını dile getirdi.



Ünlü, "Benim önceden bir intihar girişimim olmuştu, hayata çok küsmüştüm. Sonrasında ise kendi adıma bir şeyler yapmam gerektiğine karar verdim ailem ile birlikte. Bunun için spora yöneldim. Spor yapmayı çok istiyordum fakat hangi sporu yapacağımı bilmiyordum." dedi.



Yüzmeye 19 yaşında başladığını ve o zamana kadar hiçbir şekilde yüzme bilmediğini, sudan korktuğunu ve antrenörü Duran Arslan sayesinde bu korkuyu yendiğini aktaran Ünlü, şöyle devam etti:



"İntihar teşebbüsümün ardından hayatımı normalleştirebilmek adına bir arayışa girişmiştim. O dönemde Bedensel Engelliler Federasyonuna bir mail atıp, spor yapmak istediğimi, desteğe ihtiyacım olduğunu söyledim. Onlar da bana antrenörüm Duran Arslan'ın numarasını verdiler. Duran hocam ile görüştüm ve 19 yaşıma kadar hiç suya girmemiş bir bireydim. İlk başladığımda gerçekten çok korkuyordum. Hiç suyun üzerinde bile duramıyor, kenarlardan tutunuyordum. Duran hocam ilk defa beni suya soktu ve yüzmeyi öğreteceğini, korkularımı üstüne giderek yenmeme yardımcı olacağını söyledi. O günden beri Duran Hoca ile yüzüyorum."



"BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRACAĞIM"



Yaklaşık 4 yıldır yüzen ve çok sayıda madalya ve dereceler elde eden Ünlü, bu yıl elde ettiği dereceler ile ağustos ayında gerçekleştirilecek olan Paralimpik Oyunları'na kota aldığını ifade etti.



Ünlü, "Yüzmeye başladığımdan bu yana çeşitli Türkiye şampiyonlukları ve uluslararası dereceler kazandım. Son olarak bu yılın mart ayında Portekiz'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 200 metre serbest ve 150 metre karışık stillerinde üçüncülük elde ettim ve bununla adımı Paris'e yazdırdım." dedi.



Paris yolunda her gün sıkı antrenmanlar yaptığını ve Türkiye'ye para yüzme dalında madalya getiren ilk erkek sporcu olmayı hedeflediğini aktaran Ünlü, şöyle cümlelerini noktaladı:



"Türk bayrağını uluslararası müsabakalarda dalgalandırmak beni en çok motive eden şeylerden. Benim için çok büyük bir gurur oluyor ve bunun için her şeyimi vermek istiyorum. Ağustos ayında düzenlenecek olan Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda bu mücadelemi ortaya koyup Türk bayrağını gönderde dalgalandırmak, podyumda yer almak ve ülkemize altın madalya getirmek istiyorum. Bu uğurda her gün sabahtan akşama kadar çalışıyor, antrenmanlarımızı yapıyoruz. Madalyanın rengini bilemiyorum hayallerimiz, hedeflerimiz var. Türkiye'nin yüzmede madalya alan ilk erkek sporcusu olmayı hedefliyorum. Bunu Paris'te başaracağıma inanıyorum."









GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU