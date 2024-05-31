Warriors ekibi Butler'a açık, Ingram'ı istemiyor

Golden State Warriors'ın, Miami Heat'ten Jimmy Butler'ı takas etmeye açık olduğu ancak New Orleans Pelicans'tan Brandon Ingram'la "büyük ihtimalle" ilgilenmeyeceği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Warriors ekibi Butler'a açık, Ingram'ı istemiyor
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31 Mayıs 2024 14:39
Golden State Warriors'ın, Miami Heat'ten Jimmy Butler'ı takas etmeye açık olduğu ancak New Orleans Pelicans'tan Brandon Ingram'la "büyük ihtimalle" ilgilenmeyeceği iddia edildi.

The Athletic'ten Anthony Slater, Warriors ekibinin Butler'ın müsait olması durumunda kendisini takaslamakla ilgilenecek olmasının beklendiğini söyledi.

Butler'ın bu yaz Heat'ten kontratına iki yıllık bir uzatma teklifi beklediği, ancak Miami ekibinin bu teklifi yapmakta direnç gösterdiği öne sürülüyordu.

Ingram'ın ise Warriors'ın takip etmek isteyeceği muhtemel bir takas hedefi olmadığı bildirildi.

Pelicans'ın kadrosunu ve maaş tavanını dengelerken Ingram'ı takas etmeyi değerlendirme altına alacağına dair geçtiğimiz haftalarda birçok spekülasyon ortaya çıkmıştı.

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