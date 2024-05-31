Şampiyonluk sonrası gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi.
Fernando Muslera'nın arkasına ileride eldivenleri alabilecek genç bir isim arayan sarı-kırmızılılar, Eyüpspor'un kalecisi Berke Özer'i gündemine aldı.
24 yaşındaki file bekçisiyle görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği öğrenildi.
Büyük ölçüde anlaşma sağlanan Berke'nin yeni sezonun ilk transferi olması bekleniyor.
Altınordu'da yetiştikten sonra Fenerbahçe'ye transfer olan başarılı eldiven, Belçika'da Westerlo ve Portekiz'de Portimonense'de oynadı.
Eyüpspor'da bu sezon 28 maçta kaleyi koruyan ve takımıyla Süper Lig'e çıkan Berke'nin 2026'ya kadar kontratı bulunuyor.
Fernando Muslera'nın arkasına ileride eldivenleri alabilecek genç bir isim arayan sarı-kırmızılılar, Eyüpspor'un kalecisi Berke Özer'i gündemine aldı.
24 yaşındaki file bekçisiyle görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği öğrenildi.
Büyük ölçüde anlaşma sağlanan Berke'nin yeni sezonun ilk transferi olması bekleniyor.
Altınordu'da yetiştikten sonra Fenerbahçe'ye transfer olan başarılı eldiven, Belçika'da Westerlo ve Portekiz'de Portimonense'de oynadı.
Eyüpspor'da bu sezon 28 maçta kaleyi koruyan ve takımıyla Süper Lig'e çıkan Berke'nin 2026'ya kadar kontratı bulunuyor.