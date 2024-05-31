Dzeko'dan Mourinho için flaş beğeni!

Jose Mourinho ile anlaşan Fenerbahçe'de takım kaptanlarından olan Edin Dzeko'dan flaş bir hareket geldi.
Edin Dzeko, ünlü bir gazetecinin Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile ilgili paylaştığı haberi beğendi.
Bu hareket, taraftarlar arasında Dzeko'nun Mourinho'yu Fenerbahçe'ye istediği yönünde algılandı.
Edin Dzeko, ünlü bir gazetecinin Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile ilgili paylaştığı haberi beğendi.
Bu hareket, taraftarlar arasında Dzeko'nun Mourinho'yu Fenerbahçe'ye istediği yönünde algılandı.
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