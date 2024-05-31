Dzeko'dan Mourinho için flaş beğeni!

Fenerbahçeli futbolcu Edin Dzeko, ünlü bir gazetecinin Jose Mourinho'nun Fenerbahçe paylaşımını beğendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Dzeko'dan Mourinho için flaş beğeni!
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31 Mayıs 2024 11:55
Son güncelleme 31 Mayıs 2024 11:57
Jose Mourinho ile anlaşan Fenerbahçe'de takım kaptanlarından olan Edin Dzeko'dan flaş bir hareket geldi. 

Edin Dzeko, ünlü bir gazetecinin Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile ilgili paylaştığı haberi beğendi.

Bu hareket, taraftarlar arasında Dzeko'nun Mourinho'yu Fenerbahçe'ye istediği yönünde algılandı. 



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