Golden State Warriors ve Klay Thompson'ın sözleşme uzatma konusunda ilerleme kaydetmediği iddia edildi.



The Athletic'ten Anthony Slater, Thompson'ın Warriors ekibiyle kontrat uzatması konusunda dikkate değer bir gelişme kaydetmediğinden ötürü, serbest oyuncu olarak piyasaya girme ihtimalinin yüksek göründüğünü söyledi.



Warriors'ın, kontrat fiyatının uygun olduğu ve kadronun diğer oyuncularının durumunun netleştiği takdirde Thompson'ı takımda tutmak istediği bildirildi.



Thompson'ın ise şampiyonluk kazanmaya odaklandığı ve yeniden yapılanan bir takımdan gelmesi halinde daha yüklü miktardaki bir teklifi değerlendirme ihtimalinin düşük olduğu öne sürüldü.



Warriors guardının, yaşı ve sakatlık geçmişi göz önüne alındığında, büyük bir kontrat karşılığında daha kısa vadeli bir anlaşmaya imza atabilme ihtimali bulunuyor.





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