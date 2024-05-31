Beşiktaş Fransız yıldız için harekete geçti

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş gözünü Anthony Martial'e çevirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş Fransız yıldız için harekete geçti
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31 Mayıs 2024 11:52
Bu sezon Süper Lig'de istediği performansı sergileyemeyen ancak Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş yeni sezonun çalışmalarına hız verdi.

GÖZLER FRANSIZ YILDIZDA

Sky Sports'ta yer alan habere göre Beşiktaş, Manchester United ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılacağını açıklayan Anthony Martial için harekete geçti.

Haberin detaylarında Beşiktaş'ın yanı sıra Lyon ve Marsilya'nın da 28 yaşındaki Fransız santrforla ilgilendiği söylendi.

Ayrıca Anthony Martial'in henüz bir karar vermediği de iddia edildi.

371 MAÇA ÇIKTI

2015 yılında transfer olduğu Manchester United ile 371 resmi maça çıkan Anthony Martial bu karşılaşmalarda 90 gol, 47 asistlik skor katkısı sağladı.

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