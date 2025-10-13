13 Ekim
Kuzey Makedonya-Kazakistan
21:45
13 Ekim
Galler-Belçika
21:45
13 Ekim
Ukrayna-Azerbaycan
21:45
13 Ekim
İzlanda-Fransa
21:45
13 Ekim
İsveç-Kosova
21:45
13 Ekim
Slovenya-İsviçre
21:45
13 Ekim
Slovakya-Lüksemburg
21:45
13 Ekim
Kuzey İrlanda-Almanya
21:45
13 Ekim
Tunus-Namibya
16:00
13 Ekim
Ekvator Ginesi-Liberya
16:00
13 Ekim
Cape Verde-Swaziland
19:00
13 Ekim
Kamerun-Angola
19:00
13 Ekim
Lesotho-Zimbabve
19:00

Yves Bissouma, 6 dakikada sakatlandı!

Malili futbolcu Yves Bissouma, uzun süreli sakatlığının ardından milli formayla sahalara döndü. Ancak, oyuna 66. dakikada dahil olan Bissouma, sadece 1 dakika sonra yeniden sakatlandı ve sedyeyle sahayı terk etti.

calendar 13 Ekim 2025 09:27
Yaz transfer döneminde adı Türk kulüpleriyle anılan Malili futbolcu Yves Bissouma, milli formayla sahalara döndüğü maçta büyük bir talihsizlik yaşadı.

66. dakikada oyuna giren tecrübeli orta saha, sadece 1 dakika sonra yeniden sakatlanarak sedyeyle sahayı terk etti.

Uzun süredir sakatlık problemi yaşayan Yves Bissouma, Mali Milli Takımı formasını yeniden giydi. 66. dakikada oyuna dahil olan Bissouma, taraftarlar tarafından büyük coşkuyla karşılandı. Ancak yıldız futbolcunun dönüşü kısa sürdü.


Oyuna girdikten sadece 1 dakika sonra sakatlık geçiren Bissouma, acı içinde kendini yere bıraktı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından futbolcu sedyeyle sahadan çıkarıldı.

Teknik ekibin ve takım arkadaşlarının endişeli bakışları arasında oyunu terk eden Bissouma'nın durumu yapılacak detaylı kontrollerin ardından netlik kazanacak.

Sakatlanan oyundan çıkan Bissouma'nın oyunda kalma süresi 6 dakika oldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
