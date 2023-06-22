Yüzmede milli sporcu gümüş madalya kazandı!

18. CMAS Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası başladı. Milli sporcu Adasu Ramazanoğlu, gümüş madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Yüzmede milli sporcu gümüş madalya kazandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Haziran 2023 00:31
Mısır'da düzenlenen 18. CMAS Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Adasu Ramazanoğlu, gümüş madalya kazandı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kahire'deki organizasyonun ilk gününde yarışan milli sporcu Adasu Ramazanoğlu, 400 metre su üstü branşında gümüş madalya elde etti.

Şampiyona 24 Haziran'da sona erecek.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery