Yusuf Şimşek: ''Buna bir çözüm bulmamız lazım''

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Tuzlaspor'la 1-1 berabere kalan Teksüt Bandırmaspor'un teknik direktörü Yusuf Şimşek, "Henüz biten bir şey yok, kalan 3 maçtan 9 puan alarak play-off'un içinde olmak istiyoruz." dedi.



Yusuf Şimşek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, çok çalışıp çok emek verdiklerini söyledi.



Kazanmak için mücadele ettiklerini ifade eden Şimşek, şöyle konuştu:



"Zaman zaman iyi şeyler yaptığımızı düşünüyorum fakat istediğimiz sonucu alamadık. Üç haftadır öne geçtiğimiz maçları berabere tamamlıyoruz. Buna bir çözüm bulmamız lazım. Üzgünüm çünkü hedefi olan bir takımız. Hedefi olan bir takımın biraz daha iyi oynaması gerekiyor. Henüz biten bir şey yok, kalan 3 maçtan 9 puan alarak play-off'un içinde olmak istiyoruz."





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