Yusuf Günay: 'O gün başkaydı bugün başka'

Galatasaray Kulübünde olağanüstü divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Sarı-kırmızılı kulübün divan kurulu, bugün yapılması planlanan kulübün olağanüstü seçimli genel kurulunun mahkeme tarafından durdurulması sonrası yaşanan gelişmeleri değerlendirmek için Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda toplandı.



Sarı kırmızılıların eski yöneticilerinden Yusuf Günay açıklamalarda bulundu. İşte Günay'ın sözleri...

"Bu karar hukuka aykırıdır. Resmen aleni bir şekilde hukuka aykırı bir karardır.



Bu karar karşısında yönetim kurulunun yapması gereken; istifa etmeleriydi. Seçime gitselerdi alkışlardık fakat yapmadılar.



Sayın Hamamcıoğlu birlik ve beraberlik çağrısı yaparken 'ben görev yaparken bu zihniyetle mücadele ettim' dedi. Bu beni yaraladı. Biz neden ibra edilmeyince dava ettik? Takım lider ve şampiyonluğa gidiyordu, 1 hafta içinde UEFA anlaşması yapılması gerekiyordu. Bizim istifa etmemiz bizim lehimize ama Galatasaray lehine olacaktı. O gün ile bugünün arasında dağlar kadar var. Biz o gün şampiyonluklara oynuyorduk bugün alt sıralardayız.



Eşref beyin zihniyeti ne bizim zihniyetimiz ne? Şu ortamda böyle bir konuşmanın amacı nedir? Sayın Hamamcıoğlu'ndan buraya gelip bizim zihniyetimizi anlatmasını istiyorum.



Ben de 'Galatasaray Spor Kulübü başkanı kanserle mücadele ederken neden ziyarete gelmediniz?' mi diyim? Birisi gelsin buraya bizim yönetimimizin zihniyetini anlatsın. Ne yapmışız?"





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