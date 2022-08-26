Yusuf golünü attı, Lille deplasmanda kazandı

Fransa Ligue 1'in 4. haftasında Lille, deplasmanda Ajaccio'ya konuk oldu.



François Coty Stadı'nda oynanan maçı Lille 3-1 kazandı ve sezonun ikinci galibiyetini aldı.



Karşılaşmada gol perdesini açan isim Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı oldu. 17. dakikada fileleri havalandıran Yusuf, bu sezonki ilk golünü kaydetti. Maçta dakikalar 43'e geldiğinde Jonathan Bamba'nın golüyle Lille ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.



İkinci yarıya dengeyi getirmek isteyen rakibine izin vermeyen Lille, 67. dakikada Djalo'yla farkı üçe çıkardı. 86. dakikada ise Ajaccio Bayala'nın golüyle skor 3-1'e geldi ve mücadele sona erdi.



Bu sonuçla Lille 7 puana yükselirken Ajaccio ise 1 puanda kaldı.





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