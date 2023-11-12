Yusuf Erdoğan: "Kaybetmemek önemli"

Yusuf Erdoğan, Adana Demirspor'un Fenerbahçe ile berabere kaldığı maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Yusuf Erdoğan: 'Kaybetmemek önemli'
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12 Kasım 2023 22:15
Yusuf Erdoğan, Adana Demirspor'un Fenerbahçe ile berabere kaldığı maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Yusuf Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Gerçekten zor bir maç olacağını biliyorduk. Ligin en iyi hücum yapan takımlarından birine karşı oynadık. Haddimizi bilerek oynamamız gereken bir maçtı. Seyirci desteğiyle iyi bir futbol oynadık. Kontrollü bir maç geçti. Bu kadar ağır bir zeminde atanın kazanacağı bir maç olacaktı. İki takım da pozisyonlar buldu ama değerlendiremedi. Kazanmak istiyorduk ama Fenerbahçe'ye karşı kaybetmemek de önemli. Milli arada iyi dinlenip Kayseri maçıyla devam etmek istiyoruz."

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