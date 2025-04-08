Yusuf Dikeç: 'Olimpiyata tam kadro gideceğiz'

Mersin'de adını taşıyan tesiste düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'na katılan milli sporcu Yusuf Dikeç, sponsorların hediyelerini genç sporculara takdim etti.



Erdemli ilçesindeki Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan Olimpik Atıcılık Kompleksi'nde devam eden şampiyonada yer alan Yusuf Dikeç ile Türkiye Atıcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Genç, sporcularla bir araya geldi.



Dikeç ile Genç, Petrol Ofisi ve Nacar Saat tarafından alınan hediyeleri Dikeç Olimpik Atıcılık Spor Kulübü sporcularına verdi.



Programda konuşan Yusuf Dikeç, amatör sporcuları destekleyen sponsorlara teşekkür etti.



Gençlere yönelik katkıların artırılmasından yana olduklarını dile getiren Dikeç, "Erdemli'deki tesiste antrenman yapan, aralıksız mücadele veren atıcılık sporuna sevdalı gençlerimiz arasından Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na kadar birçok şampiyon sporcu çıkacak. Bu ülkede kazanan insanlar ve kurumlar, ülkenin gençlerine yatırım yapıyor. Bu da bizleri mutlu ediyor." dedi.



"Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na tam kadro gideceğiz"



Dikeç, Türkiye'nin atıcılık branşındaki iddiasına vurgu yaparak, şöyle konuştu:



"İnanıyorum ki 2028'deki Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na tam kadro gideceğiz ve başarılar elde ederek ülkemize madalyalarla döneceğiz. İnsanlara özellikle de gençlere yapılan yatırımların boşa çıkmayacağına inanıyorum. Sonuç ortada. Sporcularımızdan 15'i Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezine girdi. Bunlardan 5'i milli sporcu oldu. 2028'e kadar bu sayının artacağına inanıyorum."



Hakan Genç de Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'ın başarısı sayesinde atıcılık sporunun ivme kazandığını anlattı.



