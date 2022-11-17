Yusuf Demir oynadı, kazanan çıkmadı

Ümit Milli Takım (U21) özel maçta Avusturya ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1 sona erdi.
Ümit Milli Takım'ın golü 45+6. dakikada penaltıdan Yusuf Barasi'den gelirken, Avusturya'nın golünü 54. dakikada Manuel Polster attı.
Avusturya'da Galatasaraylı Yusuf Demir de karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 71 dakika sahada kaldı.
Ümit Milli Takım'ın golü 45+6. dakikada penaltıdan Yusuf Barasi'den gelirken, Avusturya'nın golünü 54. dakikada Manuel Polster attı.
Avusturya'da Galatasaraylı Yusuf Demir de karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 71 dakika sahada kaldı.
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