Yusuf Demir oynadı, kazanan çıkmadı

Ümit Milli Takım, özel maçta Avusturya 1-1 berabere kaldı. Avusturya'da Galatasaraylı Yusuf Demir de forma giydi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Yusuf Demir oynadı, kazanan çıkmadı
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17 Kasım 2022 18:50
Ümit Milli Takım (U21) özel maçta Avusturya ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Ümit Milli Takım'ın golü 45+6. dakikada penaltıdan Yusuf Barasi'den gelirken, Avusturya'nın golünü 54. dakikada Manuel Polster attı.

Avusturya'da Galatasaraylı Yusuf Demir de karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 71 dakika sahada kaldı.

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