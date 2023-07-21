Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Galatasaray'da bir türlü bekleneni veremeyen Yusuf Demir'i kiralamak için harekete geçti. Bu sezon Sarı-Kırmızılılar'da kalması zor gözüken 20 yaşındaki yıldızın transferi konusunda Sivasspor öncelik istedi.
Galatasaray'ın geçen sezon 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Rapid Wien'den kadrosuna kattığı Yusuf Demir, ligde sadece 66 dakika şans bulabilmişti. Fizik olarak bir türlü hazır seviyeye gelemeyen Yusuf'un, yaz kampında SarıKırmızılı ekipte yer almasına rağmen bu sezon uzun süreler alması yine zor gözüküyor.
EN CİDDİ ATAK SİVASSPOR'DAN
Cim Bom'un, 20 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusunu düzenli forma giyebileceği bir yere kiralayabileceği konuşulurken, en ciddi atak Sivasspor'dan geldi. Yiğidolar, gurbetçi futbolcuyu 1 sezonluğuna kadrosunda görmek istiyor.
KESİN KARAR OKAN BURUK'UN
Transferde nabız yoklamaları yapılırken, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un kesin kararına göre yol haritası belli olacak.
BARCELONA'YA GİTMİŞTİ
Yiğidolar, Yusuf'un olası transferinde öncelik isterken, önümüzdeki günlerde bu konu netlik kazanacak. Hem 10 numara hem de kanat bölgesinde görev yapan başarılı isim, yüksek potansiyeli nedeniyle 2 sene önce Barcelona'ya kiralık olarak gitmişti.
YUSUF DEMİR KİMDİR?
Yusuf Demir geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 5 lig maçına çıktı. 20 yaşındaki futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi.
Genç oyuncunun sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Yusuf'un güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro.
Galatasaray'ın geçen sezon 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Rapid Wien'den kadrosuna kattığı Yusuf Demir, ligde sadece 66 dakika şans bulabilmişti. Fizik olarak bir türlü hazır seviyeye gelemeyen Yusuf'un, yaz kampında SarıKırmızılı ekipte yer almasına rağmen bu sezon uzun süreler alması yine zor gözüküyor.
EN CİDDİ ATAK SİVASSPOR'DAN
Cim Bom'un, 20 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusunu düzenli forma giyebileceği bir yere kiralayabileceği konuşulurken, en ciddi atak Sivasspor'dan geldi. Yiğidolar, gurbetçi futbolcuyu 1 sezonluğuna kadrosunda görmek istiyor.
KESİN KARAR OKAN BURUK'UN
Transferde nabız yoklamaları yapılırken, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un kesin kararına göre yol haritası belli olacak.
BARCELONA'YA GİTMİŞTİ
Yiğidolar, Yusuf'un olası transferinde öncelik isterken, önümüzdeki günlerde bu konu netlik kazanacak. Hem 10 numara hem de kanat bölgesinde görev yapan başarılı isim, yüksek potansiyeli nedeniyle 2 sene önce Barcelona'ya kiralık olarak gitmişti.
YUSUF DEMİR KİMDİR?
Yusuf Demir geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 5 lig maçına çıktı. 20 yaşındaki futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi.
Genç oyuncunun sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Yusuf'un güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro.