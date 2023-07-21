Süper Lig ekiplerinden'da bir türlü bekleneni veremeyen'i kiralamak için harekete geçti. Bu sezon Sarı-Kırmızılılar'da kalması zor gözüken 20 yaşındaki yıldızınkonusunda Sivasspor öncelik istedi.Galatasaray'ın geçen sezon 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Rapid Wien'den kadrosuna kattığı Yusuf Demir, ligde sadece 66 dakika şans bulabilmişti. Fizik olarak bir türlü hazır seviyeye gelemeyen Yusuf'un, yaz kampında SarıKırmızılı ekipte yer almasına rağmen bu sezon uzun süreler alması yine zor gözüküyor.Cim Bom'un, 20 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusunu düzenli forma giyebileceği bir yere kiralayabileceği konuşulurken, en ciddi atak Sivasspor'dan geldi. Yiğidolar, gurbetçi futbolcuyu 1 sezonluğuna kadrosunda görmek istiyor.Transferde nabız yoklamaları yapılırken, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un kesin kararına göre yol haritası belli olacak.Yiğidolar, Yusuf'un olası transferinde öncelik isterken, önümüzdeki günlerde bu konu netlik kazanacak. Hem 10 numara hem de kanat bölgesinde görev yapan başarılı isim, yüksek potansiyeli nedeniyle 2 sene önce Barcelona'ya kiralık olarak gitmişti.Yusuf Demir geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 5 lig maçına çıktı. 20 yaşındaki futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi.Genç oyuncunun sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Yusuf'un güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro.