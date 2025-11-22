Yusuf Demir 17'de girdi, devrede çıktı

Gençlerbirliği ile karşılaşan Galatasaray'da sürpriz bir değişiklik yaşandı.
Sarı-kırmızılılarda Mario Lemina sakatlandı ve 17. dakikada Yusuf Demir oyuna dahil oldu.
Galatasaray'da 17. dakikada oyuna giren Yusuf Demir, devre arasında yerini İlkay Gündoğan'a bıraktı.
İlk yarının sonuna eklenen 5 dakikayla birlikte Yusuf Demir, sadece 33 dakika oyunda kalabilmiş oldu.
Yusuf Demir, 33 dakika kaldığı oyunda zaman zaman taraftarın tepkisini de çekti.
▪ Topla Buluşma: 22
▪ Kilit Pas: 0
▪ Orta: 0
▪ İsabetli Şut: 1
▪ Rakip ceza sahasında topla buluşma: 5
▪ Kazanılan İkili Mücadele: 2
