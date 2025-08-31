Yusuf Akçiçek, transfer için gitti!

Fenerbahçe forması giyen Yusuf Akçiçek, kariyerine Suudi Arabistan'da devam etmeye hazırlanıyor.
SUUDİ ARABİSTAN'A GİTTİ
Ertan Süzgün'ün haberine göre, milli futbolcu, Al Hilal ve Fenerbahçe'nin transfer için anlaşmasının ardından Suudi Arabistan'a gitti.
Gençlerbirliği maçının kadrosunda yer almayan 19 yaşındaki futbolcu, resmi sözleşme işlemleri ve sağlık kontrolü için Suudi Arabistan'a uçtu.
ANLAŞMANIN DETAYLARI
Al Hilal, Yusuf Akçiçek için 22 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Sözleşmede sonraki satıştan yüzde 15 pay (Kardan pay) maddesi de yer alacak.
Fenerbahçe'de 20 Milyon TL kazanan Yusuf Akçiçek, Al Hilal'de 6 milyon euro yıllık maaş alacak.
SUUDİ ARABİSTAN'A GİTTİ
Ertan Süzgün'ün haberine göre, milli futbolcu, Al Hilal ve Fenerbahçe'nin transfer için anlaşmasının ardından Suudi Arabistan'a gitti.
Gençlerbirliği maçının kadrosunda yer almayan 19 yaşındaki futbolcu, resmi sözleşme işlemleri ve sağlık kontrolü için Suudi Arabistan'a uçtu.
ANLAŞMANIN DETAYLARI
Al Hilal, Yusuf Akçiçek için 22 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Sözleşmede sonraki satıştan yüzde 15 pay (Kardan pay) maddesi de yer alacak.
Fenerbahçe'de 20 Milyon TL kazanan Yusuf Akçiçek, Al Hilal'de 6 milyon euro yıllık maaş alacak.