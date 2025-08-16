Yusuf Akçiçek: 'Fırsatı değerlendiremedik'

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Yusuf Akçiçek, açıklamalarda bulundu.
"FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİK"
Karşılaşmanın ardından konuşan genç stoper, "İstemediğimiz bir sonuç oldu. Lige kazanarak başlamak isterdik. Kazanma fırsatımız oldu, değerlendiremedik. Önümüzde çok önemli bir Şampiyonlar Ligi maçı var. O maçı kazanmak istiyoruz." sözlerini sarf etti.
"FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİK"
Karşılaşmanın ardından konuşan genç stoper, "İstemediğimiz bir sonuç oldu. Lige kazanarak başlamak isterdik. Kazanma fırsatımız oldu, değerlendiremedik. Önümüzde çok önemli bir Şampiyonlar Ligi maçı var. O maçı kazanmak istiyoruz." sözlerini sarf etti.