Yusuf Akçiçek: 'Fırsatı değerlendiremedik'

Karşılaşmanın ardından konuşan genç stoper, "İstemediğimiz bir sonuç oldu. Lige kazanarak başlamak isterdik. Kazanma fırsatımız oldu, değerlendiremedik. Önümüzde çok önemli bir Şampiyonlar Ligi maçı var. O maçı kazanmak istiyoruz." sözlerini sarf etti.

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe , deplasmanda Göztepe ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Yusuf Akçiçek, açıklamalarda bulundu.