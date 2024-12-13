Yunanistan'da gol sesi çıkmadı!

UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos ile Twente 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Yunanistan'da gol sesi çıkmadı!
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12 Aralık 2024 22:46
Son güncelleme 13 Aralık 2024 00:13
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Olympiakos, sahasında Twente ile karşı karşıya geldi.

Georgios Karaiskais Stadyumu'ndaki maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Bu sonucun ardından Olympiakos 9, Twente 4 puana yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki haftasında Olympiakos, Porto deplasmanına gidecek. Twente, Malmö deplasmanına gidecek. Hollanda temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında ise sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.

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