UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Olympiakos, sahasında Twente ile karşı karşıya geldi.
Georgios Karaiskais Stadyumu'ndaki maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.
Bu sonucun ardından Olympiakos 9, Twente 4 puana yükseldi.
UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki haftasında Olympiakos, Porto deplasmanına gidecek. Twente, Malmö deplasmanına gidecek. Hollanda temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında ise sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.
Georgios Karaiskais Stadyumu'ndaki maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.
Bu sonucun ardından Olympiakos 9, Twente 4 puana yükseldi.
UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki haftasında Olympiakos, Porto deplasmanına gidecek. Twente, Malmö deplasmanına gidecek. Hollanda temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında ise sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.