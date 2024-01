San Antonio Spurs çaylağı Victor Wembanyama ve Oklahoma City Thunder pivotu Chet Holmgren, bu yıl Indianapolis'te düzenlenecek All-Star Hafta Sonu'ndaki Yükselen Yıldızlar maçının öne çıkan isimleri oldu.



Her yıl düzenlenen mini turnuvada 21 çaylak ve ikinci yıl oyuncusunun yanı sıra yedi NBA G League oyuncusu yer alıyor.



NBA oyuncuları yedi oyunculu üç takıma ayrılırken, G League oyuncuları ise dördüncü takımı oluşturacak.



İşte seçilen oyuncuların tam listesi:



Çaylaklar:



Bilal Coulibaly (Washington Wizards)

Keyonte George (Utah Jazz)

Jordan Hawkins (New Orleans Pelicans)

Scoot Henderson (Portland Trail Blazers)

Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder)

Jaime Jaquez. Jr. (Miami Heat)

Dereck Lively II (Dallas Mavericks)

Brandon Miller (Charlotte Hornets)

Brandin Podziemski (Golden State Warriors)

Cason Wallace (Oklahoma City Thunder)

Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)



İkinci yıl oyuncuları:



Paolo Banchero (Orlando Magic)

Dyson Daniels (New Orleans Pelicans)

Jalen Duren (Detroit Pistons)

Jaden Ivey (Detroit Pistons)

Walker Kessler (Utah Jazz)

Bennedict Mathurin (Indiana Pacers)

Keegan Murray (Sacramento Kings)

Shaedon Sharpe (Portland Trail Blazers)

Jabari Smith Jr. (Houston Rockets)

Jalen Williams (Oklahoma City Thunder)



G League oyuncuları:



Izan Almansa (G League Ignite)

Matas Buzelis (G League Ignite)

Ron Holland (G League Ignite)

Mac McClung (Osceola Magic)

Tyler Smith (G League Ignite)

Oscar Tshiebwe (Indiana Mad Ants)*

Alondes Williams (Sioux Falls Skyforce)



Ignite oyuncularından oluşan dörtlünün bu yılki NBA Draftı'nda ilk turda seçilmesi bekleniyor.



Eski Pacers yıldızları Jalen Rose ve Detlef Schrempf ile Hall of Famer sınıfı oyuncuları Pau Gasol ve Tamika Catchings, etkinliğin onursal başantrenörleri olarak görev yapacak.



İlk iki maç hedef sayı 40 olmak üzere oynanırken, her yarı finalin galipleri, hedef sayının 25 olarak belirlendiği finalde karşı karşıya gelecek.