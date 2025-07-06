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Yüksel Yıldırım'dan transfer açıklaması

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "İngiliz kanat oyuncusu Tyrhys Dolan ile ilgilendik fakat kendisi İngiltere Premier Lig'de oynamayı istiyor. Mali açıdan da biraz zor gibi gözüküyor ancak Dolan, almayı istediğimiz bir oyuncudur" dedi.

calendar 06 Temmuz 2025 15:06
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Yüksel Yıldırım'dan transfer açıklaması
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Samsunspor Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım, kırmızı-beyazlı takımın transfer görüşmeleri hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Son olarak Blackburn Rovers takımında forma giyen ve adı Samsunspor'la anılan 23 yaşındaki kanat oyuncusu Tyrhys Dolan ile görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti. Yıldırım, "Dolan, mali olarak da bizim çizdiğimiz bütçenin üzerinde kalan bir oyuncu. Şu anda 1 milyon Euro'nun üzerindeki maaşları karşılayacak bir bütçemiz yok. 1 kişiye için 1 milyonun üstüne maaş verebiliriz o da çilek transferimiz olacak inşallah" diye konuştu.


 

'1 ÇİLEK TRANSFERİ YAPACAĞIZ'


Tyrhys Dolan ile yapılan görüşmeler hakkında bilgi veren Yıldırım, "Tyrhys Dolan ile ilgilendik fakat kendisi İngiltere Premier Lig'de oynamayı hedefliyor. Ayrıca mali olarak da bizim çizdiğimiz bütçenin üzerinde kalan bir oyuncu. Şu anda 1 milyon Euro'nun üzerindeki maaşları karşılayacak bir bütçemiz yok. O düzeyde bir ödeme için ancak çilek transferi mümkün olabilir ve o isim Dolan değil. Bununla birlikte çilek transfer olarak düşündüğümüz ve görüşme halinde olduğumuz başka bir oyuncu var. Dolan, beğendiğimiz ve ilgilendiğimiz bir oyuncu" dedi.

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