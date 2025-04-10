Yüksel Yıldırım'dan gece yarısı açıklaması!

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Süper Lig'de cuma günü oynanacak Galatasaray maçı öncesi sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Haber; NTVSpor, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Yüksel Yıldırım'dan gece yarısı açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Nisan 2025 07:56
Son güncelleme 10 Nisan 2025 07:57
Süper Lig'de cuma günü Galatasaray'ı ağırlayacak Samsunspor'da başkan Yüksel Yıldırım gece 03:00 sularında flaş bir paylaşım yaptı.

Yüksel Yıldırım sert ifadeler kullandığı paylaşımında şöyle dedi:

"Samsunspor Başkanı ve Takımı olarak artık şunu net olarak herkesin bilmesini istiyoruz ve tüm Türkiye'ye bağırarak söylüyoruz: Üzerimizde oyun oynamayı, prim yapmayı bırakın ve pis ellerinizi çekin artık!

Samsunspor'un Samsunspor'dan başka gerçek dostu yok!... Biz Bize Yeteriz!

Bizi bu saatten sonra ne Galatasaray, ne Fenerbahçe ne de başka hiç bir kulüp veya takım ilgilendirmiyor! Bizim aklımızda, beynimizde ve kalbimizde sadece tek bir şey var: Samsunspor ve Avrupa'ya gitmek...

Armamız ve Onun Gölgesi Yeter!..."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery