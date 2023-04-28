Yukatel Merkezefendi Harris ile anlaştı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, ABD'li oyuncu Manny Harris'i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Hapoel Holon takımında forma giyen 33 yaşında ve 1,96 metre boyundaki oyun kurucuyla anlaşmaya varıldı.
Ligde son 5 maçını kaybeden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, puan cetvelinde 12. sırada yer alıyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Hapoel Holon takımında forma giyen 33 yaşında ve 1,96 metre boyundaki oyun kurucuyla anlaşmaya varıldı.
Ligde son 5 maçını kaybeden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, puan cetvelinde 12. sırada yer alıyor.
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