Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49.51, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88, Sayın Sinan Oğan'ın yüzde 5.17, Sayın Muharrem İnce'nin yüzde 0.44 oy aldığı görülmüştür.

Seçilme yeterliliğini hiçbir aday kazanamadı. 28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına karar verilmiştir."

İŞTE YÜZDE 100 SEÇİM SONUÇLARI

Adaylar YSK (Açılan Sandık %100) R.T. Erdoğan %49.51 Kemal Kılıçdaroğlu %44.88 Sinan Oğan %5.17 Muharrem İnce %0.44



Kemal Kılıçdaroğlu: "Sevgili Halkım, dünden bu yana aralıksız çalışıyoruz. Sakın ola ki bir ümitsizliğe kapılmayın. Ben dik duracağım. Olan bitene dair net tespitlerimi size anlatacağım. Sonrasında da ayağa kalkıp hep birlikte bu seçimi alacağız."



Türkiye bugün cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için sandık başına gitti.CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Yurt dışı oylarının sayımı ATO'da devam ediyor ve bu işlem daha da zaman alacak gibi duruyor. Buradan ayrıldıktan sonra da ATO'yu ziyaret edeceğiz. Orada da milletvekillerimiz, sandık görevlilerimiz ve müşahitlerimiz görev yapıyorlar. Seçim Sonuçları kesinleşene kadar CHP ve Millet İttifakı olarak görevimizin başındayız" dedi.Sandığa gidip oy kullananlara teşekkürler. Katılım oranının %90'na yaklaşması memnun edici. Erdoğan iftira ve hakaretlerine rağmen beklediği sonucu alamadı. Seçim balkonda kazanılmaz. Veriler akmaya devam ediyor. Milletimiz ikinci tur diyorsa başımızın üstüne. Bu seçimi ikinci turda mutlaka kazanacağız, herkes bunu görecek. Erdoğan toplumdan güven oyu alamamıştır. AKP'deki oy kaybı da bunu göstermektedir. 15 gün boyunca hakkı, hukuku ve adaleti getirmek için gerekli mücadeleyi yapacağız. Mutlaka ama ve mutlaka bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz."Sandıkların %91.93'ü açıldı. Recep Tayyip Erdoğan %49.49, Kemal Kılıçdaroğlu %44.79 oy oranına sahip."CHP listeleri çok tepki toplamış gibi görünüyor. 320 Millet İttifakı, 280 civarında Cumhur İttifakı bekliyordum. Listeleri iyi yapmak lazım. Sayın Kılıçdaroğlu'nu fazla öz güvenli buldum, kendisine de bu konuda görüşlerimi aktardım. Yabancı seçmenlerin sayısını bilmiyoruz. Kılıçdaroğlu bildiklerini söyledi. Ancak yabancı seçmenler etkili olmuş. Hazırlıklı olduklarını, her şeyin kontrol altında olduğunu söylemişti. Sağ siyaseti bilmiyorlar. O sebeple bu kadar seçim kaybedildi. Deprem, ekonomi vs. gerekçelerden ötürü Millet İttifakı'nın normal şartlarda açık ara önde olması gerekiyordu."Kemal Kılıçdaroğlu'nu sadece HDP siyasi sistemin dışında bırakılırsa desteklerim." diye bir şey demedim. HDP ve HÜDA PAR'ın Türk siyasetinde anahtar olma rolünün karşısındayız. Şimdi de bunun karşısındayız. Tek şartımız bu olsa, "Sayın Kılıçdaroğlu, HDP'den vazgeç biz gelelim' derdik.Bizi kimse ciddiye almadı. Türk siyaseti daha dengeli olacaktır. Yayından çıkan siyaset, yayına oturacaktır. Danışmalarımız neticesinde en kısa zamanda doğru kararı vereceğiz. Parlamento sonuçlarını çok yakından takip edemedim.Bizim yaptığımız açıklamaların sonuçlara etkisi oldu. Korsan balkon konuşması seziyordum ve uyardım. Çok cüzi farklarla balkon konuşması yapmanın bir faydası olmayacağını söyledik. Yurt dışı oyları konusunda ilk bizim uyarımız oldu. YSK'nın dikkate aldığını düşünüyoruz. Biz koltuk pazarlığı yapmadık. Biz ilkeler bazından siyaset yapan insanlarız. Biz partiden partiye, görüşten görüşe zıplamayız. Anayasa'nın ilk 4 ve 66. maddesi, FETÖ, PKK, Hizbullah gibi terör örgütleri ile mücadele.. Sığınmacıların geri gönderilmesi gibi ön şartlar var. Bunlar olmazsa, biz koltuk için masaya oturmayız. Bu koltuklar bize çok önceden de teklif edildi ama elimizin tersiyle itiraz ettik. Tek başına karar verenlerden biri olmayacağım. Tabanımızla, bize oy verenlerle istişare edeceğiz. O karar, hepimizin ortak kararı olacak. Şu an bir yere yakın olduğumuzu söyleyemeyiz. Birçok yerden arandık ama isim vermemiz doğru olmaz. Bunlar bireysel aramalar.Milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. Bu seçimde HDP ve HÜDA PAR'ın belirleyeceğini olmayacağını, seçimin ikinci tura kalacağını söyledik. Bizim istediğimiz noktadayız. Beklentilerin altında kaldık. %11-%12 olmasını bekliyorduk. Bu oyların bir kısmı muhtemel sandıkta gitti. Azıcık siyaset matematiğinden anlıyor olsalardı, Cumhurbaşkanı Erdoğan açık ara sonuçla balkon konuşması yapacaktı. Biz ilk günden beri siyaset matematiğini doğru okuduğumuzu ve doğru bildiğimizi söyledik. Anket şirketlerinin yanılacağını söyledik ve dediğimiz noktadayız. Aldığımız oy oranı sürpriz değil.Biz, sizleri çok seviyoruz. İşte bu sevdanın neticesi burada. Bu sevdalıların buluşması. Birileri mutfakta, biz de balkonda. Ülkemiz 14 Mayıs seçimleriyle bir demokrasi şölenini daha alnının akıyla tamamlamıştır. Henüz kesin sonuçlar belli olmamakla beraber açık ara önde bulunuyoruz. Yurt içi oyları sayımı belli oldu, yurt dışı sayımı biraz daha zaman alacak. Milleti kandırmaya çalışanlar gibi değiliz. Milletimize karşı hep harbi ve hasbi olduk. Seçimde açık ara öndeyiz ama sonucun tam olarak ne şekilde tecelli ettiği önümüze gelmediği için milli iradenin tezahürünü bekliyoruz. Sizlerin buradaki sevgisi için geleneksel balkon konuşmamızı şimdiden yapalım dedik. Bu ne aşk, bu ne heyecan, bu ne sevda? Maşallah. Bizleri yalnız bırakmayan tüm kardeşlerime teşekkür ederim. Sandık kurullarında görev alan, bireysel gayretleriyle gönüllü bir şekilde sandıklara sahip çıkan, yurt dışı çalışmalarında vazife üstelene her bir kardeşime teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü rekor bir katılımlı, sandık başına giderek, ülkesinin ve kendisinin geleceği için tercihini sandığa yansıtan vatandaşlarımın her birine teşekkür ediyorum.""Seçimde tercihini bizden yana kullanan kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Kazanan, seçim tabloların ve oranların ötesinde ülkemiz olmuştur, milletimiz olmuştur. Türkiye milli iradenin üstünlüğüne olan inancıyla, vatandaşlarının demokratik özgürlüğüyle dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğunu, bir kez daha ispatlamıştır. Dünyada benzeri yok, tarihimizin en yüksek katılımlı seçimlerinden birini yaşadık. Milletimizin tercihini huzur içinde sandığa yansıtmasını gördük. Hiçbir kötü gelişme olmadan bunu seçime yansıttık. CHP yöneticileri ve bazı belediye başkanlarının tamamen, kendi iç hesaplaşmalarının ürünü feveranları bu gerçeği değiştirmiyor. Ülkemiz hem siyasi hak ve özgürlüklerin kullanımı, hem seçim sisteminin güvenilirliği açısından dünyaya örnek olacak bir işleyişe sahiptir. Kimse bu tabloyu, kendi kısır çekişmeleri için bozamaz. Biz her zaman milli iradenin kararına, yani sizin kararınıza saygı duyduk. Cumhur ittifakı işini biliyor, gereğini yaptınız. Herkesten demokratik olgunluğu bekliyoruz. Tartışmalar artık geride kaldı. Herkes sözünü söyledi, milletimiz kararını vermiştir. Artık buna yeni kılıflar uydurmanın anlamı yok. Milletin kararının ne olduğunu kesin sonuçlar açıklandığında göreceğiz. Sonuç ne olursa olsun, tercihini bizden yana yapan 27 milyona yakın kardeşime şükranlarımı sunuyorum. Tercihini kimden yaparsa yapsın, bu demokrasi şölenine katılan yaklaşık 56 milyon vatandaşımıza teşekkür ediyorum. Seçimlerde en yakın rakibimize 2 milyon 600 bin oy fark attık. Kesin sonuçların çıkmasıyla, bu rakamın çok daha yükseleceğine inanıyorum.Seçim sistemimizde 50+1 bir oy şeklinde olduğu için, ilk turda bitip bitmediğini bilmiyoruz. Sonuç kararı gösteriyorsa, mesela yok. Seçimin ikinci tura kalması yönünde tercih varsa, başımızın üstünde yeri var. %50 üzerinde bir oyla bu turu bitireceğimize inanıyoruz. Yurt dışı oyların sayımları devam ediyor. Teşkilat mensuplarından ve bize gönül veren kardeşlerimizden, teyakkuz halinde olmaya devam etmelerini istiyorum. Seçim zaferimizin gölgelenmesine yol açacak en küçük bir şeye izin vermeden, süreci takip edeceğiz. TBMM seçimlerinde Cumhur İttifakı çoğunluğu kazandı. Şu anda parlamentoda çoğunluk Cumhur İttifakı'ndadır. Komisyonların genelinde Cumhur İttifakı hakimdir. Mecliste çoğunluğu, Cumhur İttifakına veren milletimizin, Cumhurbaşkanlığı'nda da güven istikrardan yana olacağını düşünüyoruz. Biz teröristlerle kol kola olmadık. Selo ile beraber olmadık. 'Bebek katillerini dışarı salacağız' diyenlerle beraber olmadık. Kandil'den talimat alanlarla beraber olmadık. Biz talimatı sadece Rabbimizden ve milletimizden alırız. Seçim sonuçları kesin değil ama bu durum, milletimizin tercihinin bizden yana olduğunu değiştirmiyor. Önümüzdeki 5 yıl boyunca milletimize hizmet edeceğimizi düşünüyoruz. 14 Mayıs'ın siyasi tarihimizde ayrı bir önemi olacaktır. Milletin iradesine, bu seçimde nasıl sahip çıktığı anlatılacak. Milletimizin gönlünü kazanmak için çalışacağız. Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmenin mücadelesini vereceğiz. Türkiye yüz yılının yükselişine kimse engel olamayacaktır. 14 Mayıs demokrasi şöleninin bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum.""Sevgili halkım oyumuzun yüksek olduğu itirazlarla sistemi bloke ediyorlar. Ankara'da 300, İstanbul'da 783 sandıkta ısrarla itirazlar var. 6 kere, 11 kere itiraz edilen sandıklar var. Bloke edilen Türkiye'nin geleceği. Algı yönetimi ile uğraşmayı bırakın. Bırakın oylar gelsin, sonuç belli olsun. Milletin iradesinden korkmayın. YSK'yı da göreve davet ediyorum. Sahada demokrasi emekçilerimize sesleniyorum, sandıkları ve seçim kurullarını terk etmeyin. her bir oy sayılana kadar buradayız.""Buradan tüm taraflara çağrıda bulunmak istiyorum. Hiç bir taraf seçimleri bir oldu bittiye getirip "korsan" balkon konuşması yapmaya kalkışmasın. Tüm sandıklar açılıp netice net bir şekilde ortaya konmalıdır. Toplumu germeye kimsenin. Hakkı yoktur.""Şu anda YSK sistemine yurt içinde yüzde 71, yurt dışında yüzde 18 girilmiştir. Sisteme veri girişi devam etmektedir. Veri girişleri aynı zaman partilere aktarılmaktadır. Herhangi bir gecikme söz konusu değildir. İlerleyen saatlerde tüm sandıklar açıldığında geçici olmayan sonuçları açıklayacağız.""Bizim verilerimize göre Kılıçdaroğlu önde. Kemal Kılıçdaroğlu bu turu önde tamamlayacak ama yüksek ihtimalle seçim ikinci tura kalacak. İstanbul'u seçim bitmeden posterler ile donatmak, genel seçim sonuçlanmadan meydanlarda kutlama yapmak irade gaspı olmuyor, biz genel başkanımıza 13. Cumhurbaşkanı deyince irade gaspı oluyor.""13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu adına buradayız. Sizin sisteminize güvenmiyoruz. 50,01'de yarım saat boyunca tuttular. Herhalde talimat alarak onu da düşürdüler. Bu sistemin bizi çok sıkıntıya soktuğunu biliyoruz. 18.30'dan beri bazı verilere hiç dokunulmadı. İlginç bir kurgu var. Bunu çözmeye çalışıyoruz.""Daha seçim sonuçları belli olmadan cumhurbaşkanının kim olduğunu kendilerince ilan ettiler. Bütün seçmenlere saygı olarak bir sonraki konuşmalarında özür dilemeleri gerekirdi ama bunu yapmadılar. Tabloya baktığınızda Sayın Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın açık ara önde olduğunu görüyorsunuz. Şu anda CHP tarafından sürece saygı gösterilmiyor. Millet iradesi henüz tecelli etmemiş durumdadır.""Muharrem İnce'ye yapılan linç girişimi aynı şekilde bize de yapıldı. Sanki koltuk derdinde olan biriymişiz gibi gördüler. Gördüler ki Sinan Oğan ve Ata İttifakı'nın rolü onların hayal ettiğinden daha önemliymiş. Bu seçimlerin hayırlar vesile olmasını diliyoruz. Sonuç ne olursa olsun milletimizin faydasına olacaktır.""YSK'nin veri girişinde herhangi bir aksama yoktur. Verilerimiz anlık olarak siyasi partilerimize de paylaşılmaktadır. Şu an itibariyle Yurt içi oylarında %47,8'i sisteme girildi. Yurt dışında ise 12.60 veri girişi gerçekleşmiştir.""Yüzde 60'lar ile başlayan kurgu şu anda 50'nin altına düştü. Sandık müşahitleri ve seçim kurullarındaki görevlilerimiz bulundukları yerden asla ayrılmasın. Bu gece uyumayacağız Halkım. YSK'yı uyarıyorum, illerdeki veri girişini sağlamak zorundasınız.""14 Mayıs seçimlerinin uhulet ve suhulet ile büyük bir demokrasi şöleni şeklinde gerçekleşmesi, Türkiye'mizin sahip olduğu demokratik olgunluğun ifadesidir. Seçim böylesine olumlu ve demokratik atmosferde geçmişken, oy sayımı da halen sürerken, alelacele sonuçlar açıklamaya kalkmak, milli iradenin gaspı anlamını taşır. Milletimizin teveccühünün devam eden oy sayımına yansıyor olmasından memnuniyet duyuyoruz. Tüm dava ve yol arkadaşlarımdan, sonuçlar resmi olarak neticelenene kadar, her ne olursa olsun sandıkların başından ayrılmamalarını rica ediyorum. Demokrasi adına oy veren ve seçim çalışmalarında yer alan tüm vatandaşlarımı tebrik ediyor, her birine ayrı ayrı şükranlarımı ifade ediyorum.""Çok net ifade edeceğim durum Meclis tablosu bizim simülasyonlarımıza baktığımızda çok net bir Cumhur İttifakı üstünlüğünü görüyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde açık ara önde olduğumuz çok net bir husustur.""Bize ulaşan net sonuçlar; Kemal Kılıçdaroğlu: %47,42, Recep Tayyip Erdoğan: %46,80. Bu sonuçlar içinde İstanbul, Ankara ve İzmir'in büyük sonuçları gelmedi. İstanbul %50 üzerinde, Ankara'da %49 üzerinde Kılıçdaroğlu var. 91.913 sandık açıldı. Büyük ihtimalle birinci turda bitecek."İster istemez anılarımızı tazelerken, yaşadıklarımız üzerinden yorum yapıyoruz. Örneği 'Kazandık' diyen bir grupla mücadele ettik. Biz şerbetliyiz. Ancak bazen vatandaşların morali bozuluyor. Moralinizi bozmayın. 13. Cumurhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu burada. Önümüzdeki verilere göre hükümet ciddi düşüşte. Elbette bu saatten sonra bütün kurumları da sağlıklı verileri açıklamaya davet ediyoruz. Kimsenin milletimizi aldatmaya hakkı yoktur. Manipüle etmeye hiç hakkı yoktur. Kendi verilerimizi ve Yüksek Seçim Kurulu verilerini takip ediyoruz. Biz şu anda öndeyiz. Rakip ittifakın itirazıyla engellenen sandıklar var, yani öne çıkmamız engelleniyor. Önde olduğumuz sandıklara ciddi itirazlar var, saygı duyuyoruz. Önde olan verilerimiz girilince, daha sağlıklı bilgi akışı olacak. 31 Mart seçimlerine dönüp bakıyoruz. Milleti aldatma adına, kazanmak için senaryolar kimse geliştirmesin. Çevrede ne olup bittiğine hakimiz. Sandıktan ne çıkıyorsa, en sağlıklı şekilde sonuç nasıl olgunlaşacaksa saygılıyız. Biz hep burada durduk. Veri akışlarına göre sürekli çıkış trendindeyiz, rakibimiz ise iniş trendinde. Bunu ilerleyen saatler ispat edeceğiz. Sonuçlar netleşmeden, kimse sandıkları terk etmesin. Göreve alanlara, güvenlik güçlerimize kolay gelsin. Her şey çok güzel olacak."Daha sonuçlar kesinleşmeden, birdenbire karşımızdaki ittifakın sözcüsü, belediye başkanları telaş içerisinde televizyonlara çıktılar. Klasik şekilde AA'nın verileri çarpıttığını söylemeye başladılar. AA bu verileri gerçek kişiler üzerinden alıyor."Anadolu Ajansı bitkisel hayata girmiştir. Kemal Kılıçdaroğlu bu akşam ülkemizin 13. Cumhurbaşkanı olarak ilan edilecektir. Bu akşam Anadolu Ajansı'na toplama çıkarmayı öğreteceğiz. Vatandaşlarımız Anadolu Ajansı'na itibar etmemeli. Anadolu Ajansı verileri bizim için yok hükmünde.Açılan %23.87 sandığa göre net gelen sonuçlarda sayın Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu öndedir. Bize inanın, bize güvenin. AKP, Kılıçdaroğlu'nun yüksek olduğu sandıklara itiraz ederek Anadolu Ajansı'nın Erdoğan'ın oyunu yüksek göstermeye çalışıyor.28. dönem parlamentosunu belirlemek üzere bugün 60 milyon 697 bin 843 seçmen, 191 bin 884 sandıkta oy kullandı. Cumhurbaşkanlığı için üç aday, Meclis'e girmek için ise 24 siyasi parti ile 151 bağımsız milletvekili adayı mücadele ediyor.