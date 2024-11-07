Youssef En-Nesyri ve Sofyan Amrabat'a milli davet!

Fas Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası elemeleri'nde Gabon ve Lesoto'ya karşı oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Youssef En-Nesyri ve Sofyan Amrabat'a milli davet!
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07 Kasım 2024 16:31
Fas Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası elemeleri kapsamında 15 Kasım Cuma günü Gabon'la deplasmanda ve 18 Kasım Pazartesi günü Lesoto'yla sahasında karşılaşacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

Fenerbahçeli futbolcular Youssef En-Nesyri ve Sofyan Amrabat milli davet alırken, Galatasaraylı futbolcu Hakim Ziyech ise çağrılmadı.

İŞTE FAS MİLLİ TAKIMI ADAY KADROSU



 
 

 

 

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