Youssef En-Nesyri ve Sofyan Amrabat'a milli davet!

Fas Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası elemeleri kapsamında 15 Kasım Cuma günü Gabon'la deplasmanda ve 18 Kasım Pazartesi günü Lesoto'yla sahasında karşılaşacağı maçların aday kadrosu açıklandı.
Fenerbahçeli futbolcular Youssef En-Nesyri ve Sofyan Amrabat milli davet alırken, Galatasaraylı futbolcu Hakim Ziyech ise çağrılmadı.
İŞTE FAS MİLLİ TAKIMI ADAY KADROSU
Fenerbahçeli futbolcular Youssef En-Nesyri ve Sofyan Amrabat milli davet alırken, Galatasaraylı futbolcu Hakim Ziyech ise çağrılmadı.
İŞTE FAS MİLLİ TAKIMI ADAY KADROSU