Sivas'ta 1 gol-1 asistle galibiyeti getiren isim olan Younes Belhanda kafaları karıştırdı. Faslı 10 numara sezon başında sözleşmesini 2 milyon Euro'dan 2 yıllık uzatmak istediğini söylemiş ancak kendisini satmaya çalışan yönetimden olumsuz yanıt almıştı. Eski kulübü Nice'in ise Belhanda ile ilgilendiği ortaya çıktı.



Fransızlar bonservisini alıp serbest kalması halinde yıldız oyuncuya imza parası ödemeye hazır. Ancak Belhanda'nın ilk tercihi kariyerine G.Saray'da devam etmek. İstanbul'dan ev alan Belhanda, yönetim isterse sözleşmesini uzatacak. Sarı-kırmızılı kulüp devam etmek istemezse Nice'e dönecek.



Sözleşmesinin son senesine giren ve takımda kalmak isteyen Belhanda'nın bu hedefine ulaşmak için ekstra bir konsantrasyon içinde olduğu belirtiliyor.



Sivas'ta bir gol atan ve Arda'nın golünde de asist yapan yetenekli futbolcunun, 3 milyon 350 bin euroluk sözleşmesinin çok altında bir rakama takımda kalmaya hazır olduğu biliniyordu. Fatih Terim'in iyi niyetli yaklaşımı da Belhanda'yı motive ediyor.



8 OYUNCUDAN 17 GOL



Bu sezon lig ve Avrupa'da 11 maç oynayan Galatasaray, toplam 17 kez ağları sarstı. Galatasaray'ın bulduğu 17 gol, 8 farklı oyuncudan geldi. 5 golle Aslan'ın en skorer ismi Falcao'yu 3 golle Belhanda takip ediyor. Babel, Emre Kılınç ve Diagne 2'şer kez, Arda, Luyindama ve Marcao 1 defa fileleri havalandırdı.



