Yılmaz Vural: 'Fenerbahçe'nin başına geçmek istiyorum'

Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural, hoca arayışlarını sürdüren Fenerbahçe için TGRT Haber'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Fenerbahçe'nin başına geçmek istediğini ve çok iyi iş yapacağını iddia eden Vural, görev alması halinde mahcup etmeyeceğini söyledi.



"GECE ANLAŞTIM, SABAH BAŞKASI GELDİ"



Daha önce Fenerbahçe ile 2 kez anlaşma aşamasına geldiğini hatırlatan tecrübeli teknik direktör, "Fenerbahçe, bugüne kadar bana yönetici bazında hep tekliflerde bulundu. 2 kere gece antrenör oldum, sabaha başkası geldi. O yüzden onlarla daha özdeşleşti ismimiz. Çok istiyorum, daha önce de demiştim." dedi.



"DİĞER HOCALARDAN DAHA İYİ İŞ YAPARIM"



Fenerbahçe ile adı anılan diğer teknik direktörlerden daha iyi iş yapacağını vurgulayan 68 yaşındaki futbol adamı, "Antrenörsüz olduğu bir dönem var Fenerbahçe'nin. Bazı yönetici arkadaşlarla da görüşüyoruz, neden, niçinleri soruyoruz. İnşallah, Ali Bey'in aklına girer de bizi Fenerbahçe takımına yakıştırır, oraya getirir. Ben orada olursam, kimseyi mahcup etmem. Taraftarıyla, çevresiyle, medyasıyla her şeyiyle gayet uyum içerisinde takımın başarısı için diğer alternatiflerden daha fazla iş yapacağımı düşünüyorum. Biraz da ukalalık yapalım. Türkiye Ligi'nin 1923'ten beri en çok resmi maça çıkan ikinci antrenörüyüm. Bu takımlar mahalle takımı değil, bu ligin takımlarıydı." ifadelerini kullandı.



"EĞİTİMİMİ ALMANYA'DA ALDIM"



Son olarak eğitimini Avrupa'da aldığını ifade eden Yılmaz Vural, "Yabancı dilimiz var, Avrupa kültürümüz var. Ben, Türkiye'de antrenörlük eğitimi almadım. Almanya'da üniversiteye, kursları bitirdim ve her şeyi yaptım. İnsanlar her şeyi basite indirgemeye çalışıyor. Gitsinler bakalım, yurtdışında bir şoför ehliyeti alsınlar kolaysa." şeklinde konuştu.