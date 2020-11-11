Yeni Malatyaspor'un Antalya kampı iptal edildi

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un 13-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da yapmayı planladığı kampın iptal edildiği bildirildi.

Haber; AA
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Yeni Malatyaspor'un Antalya kampı iptal edildi
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11 Kasım 2020 20:06
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un 13-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da yapmayı planladığı kampın iptal edildiği bildirildi.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "İçinde bulunduğumuz pandemi sürecini dikkate alarak daha sağlıklı ve kontrollü bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla yönetim kurulumuz, teknik heyet ve sağlık kurulumuzun istişareleri sonucunda daha önceden belirlemiş olduğumuz, 13-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da yapmayı planladığımız kamp programımız iptal edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, takımın 13 Kasım Cuma günü Malatya'da toplanarak idmanlara başlayacağı kaydedildi.

 


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