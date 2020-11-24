Yeni Malatyaspor'da Cueva kadro dışı bırakıldı

Yeni Malatyaspor'da Perulu Christian Alberto Cueva'nın kadro dışı bırakılmasına karar verildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yeni Malatyaspor'da Cueva kadro dışı bırakıldı
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24 Kasım 2020 13:27
Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'da Perulu Christian Alberto Cueva, kadro dışı bırakıldı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Christian Alberto Cueva, teknik direktörümüz Hamza Hamzaoğlu'nun raporu ve isteği doğrultusunda, disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna duyurulur." denildi.



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