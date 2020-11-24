Yeni Malatyaspor'da Cueva kadro dışı bırakıldı

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'da Perulu Christian Alberto Cueva, kadro dışı bırakıldı.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Christian Alberto Cueva, teknik direktörümüz Hamza Hamzaoğlu'nun raporu ve isteği doğrultusunda, disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna duyurulur." denildi.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Christian Alberto Cueva, teknik direktörümüz Hamza Hamzaoğlu'nun raporu ve isteği doğrultusunda, disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna duyurulur." denildi.