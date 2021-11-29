Yeni Malatyaspor'un token arzı Bitexen'de başladı

Dijital Varlık Alım-Satım Platformu Bitexen, YMS Token ön satışını başlattı. Serbest piyasada fiyatlanan taraftar token YMS Token'ın ön satışı, 12 ay kilitli ve kilitsiz seçenekleriyle Dijital Varlık Alım-Satım Platformu Bitexen'de gerçekleştirildi.



Yeni Malatyaspor Token ön satışından kilitsiz token seçeneği saniyeler içinde tükendi! YMS Token alım satım işlemlerini 9 Aralık'ta Pro tahtada gerçekleştirebilirsiniz.



Kemal Cenk Erdem: "Futbol ve kripto dünyasını birleştirmeye devam edeceğiz."



Ön satışla ilgili görüşlerini dile getiren Bitexen Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk Erdem, "Yeni Malatyaspor ile YMS Token'ı arz etmekten mutluyuz. Bitexen olarak Yeni Malatyaspor taraftarlarının ve Yeni Malatyaspor Kulübü'nün taraftar token'lara gösterdikleri büyük ilgi ve teveccühleri için teşekkür ederiz. Türkiye'nin en geniş ürün yelpazesine ve işlem çeşitliliğine sahip Bitexen olarak, futbol ve kripto dünyasını birleştirmeye ve gelişmeye devam edeceğiz."



Bitexen Teknoloji A.Ş. Hakkında



2018 yılında İTÜ ARI Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde kurulan Bitexen Teknoloji A.Ş., geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle, Türkiye'de FinTek sektörünün öncü şirketleri arasında yer alıyor. Kendi sadakat coin'ini sektöre sunan şirket, Türkiye'nin en geniş ürün çeşitliliği ve işlem imkânı sunan Dijital Varlık Alım Satım Platformu Bitexen ile kullanıcılarına hizmet veriyor.





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