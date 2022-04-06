Yeni Malatyaspor'da hazırlıklar başladı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında evinde GZT Giresunspor'u konuk edecek Yeni Malatyaspor'da hazırlıklar başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Yeni Malatyaspor'da hazırlıklar başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Nisan 2022 19:40
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 10 Nisan Pazar günü sahasında GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-siyahlı takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.

Sarı-siyahlı ekip, hazırlıklarını 7 Nisan Perşembe günü sürdürecek.  

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.