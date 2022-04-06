Yeni Malatyaspor'da hazırlıklar başladı

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 10 Nisan Pazar günü sahasında GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-siyahlı takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.
Sarı-siyahlı ekip, hazırlıklarını 7 Nisan Perşembe günü sürdürecek.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-siyahlı takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.
Sarı-siyahlı ekip, hazırlıklarını 7 Nisan Perşembe günü sürdürecek.