Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçında tartışılan penaltı

Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getiren maçta yaşanan penaltı pozisyonu tartışmaya neden oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçında tartışılan penaltı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ocak 2022 15:22
Süper Lig'de Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş arasındaki maçın son bölümündeki penaltı pozisynu çok konuşuldu.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor forması giyen Benjamin Tetteh, 81. dakikada Necip Uysal ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. VAR hakemi Özgür Yankaya'nın uyarısının ardından pozisyonu izleyen Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi.

Beşiktaşlı futbolcular penaltı pozisyonuna tepki gösterdi ama sonuç değişmedi. Adem Büyük ise penaltıya topu ağlara gönderdi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.