Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçında tartışılan penaltı

Süper Lig'de Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş arasındaki maçın son bölümündeki penaltı pozisynu çok konuşuldu.



Öznur Kablo Yeni Malatyaspor forması giyen Benjamin Tetteh, 81. dakikada Necip Uysal ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. VAR hakemi Özgür Yankaya'nın uyarısının ardından pozisyonu izleyen Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi.



Beşiktaşlı futbolcular penaltı pozisyonuna tepki gösterdi ama sonuç değişmedi. Adem Büyük ise penaltıya topu ağlara gönderdi.





İLGİLİ VİDEO