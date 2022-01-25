Yedlin, ABD'ye gitti; sıra Luyindama'da

MLS ekiplerinden Inter Miami'ye transfer olan ABD'li futbolcu Yedlin, pazartesi günü ülkesine gitti.Galatasaray, sözleşmesini feshettiği tecrübeli futbolcunun ayrılığından bonservis geliri elde etmeyecek. Sarı-kırmızılılar, 1.5 yıl için oyuncuya ödemesi gereken 1 milyon 675 bin eurodan kurtulmuş olacak.Sarı-kırmızılılarda Antwerp'le anlaşan Luyindama için de pazarlıklar sürüyor. Demokratik Kongolu futbolcuyu Galatasaray bonservisiyle vermek isterken, Belçika ekibi satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.Taraflar arasındaki pazarlık sürüyor.