Yedlin, ABD'ye gitti; sıra Luyindama'da

MLS ekiplerinden Inter Miami'ye transfer olan ABD'li futbolcu Yedlin, pazartesi günü ülkesine gitti.
Galatasaray, sözleşmesini feshettiği tecrübeli futbolcunun ayrılığından bonservis geliri elde etmeyecek. Sarı-kırmızılılar, 1.5 yıl için oyuncuya ödemesi gereken 1 milyon 675 bin eurodan kurtulmuş olacak.
Sarı-kırmızılılarda Antwerp'le anlaşan Luyindama için de pazarlıklar sürüyor. Demokratik Kongolu futbolcuyu Galatasaray bonservisiyle vermek isterken, Belçika ekibi satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.
Taraflar arasındaki pazarlık sürüyor.
Galatasaray, sözleşmesini feshettiği tecrübeli futbolcunun ayrılığından bonservis geliri elde etmeyecek. Sarı-kırmızılılar, 1.5 yıl için oyuncuya ödemesi gereken 1 milyon 675 bin eurodan kurtulmuş olacak.
Sarı-kırmızılılarda Antwerp'le anlaşan Luyindama için de pazarlıklar sürüyor. Demokratik Kongolu futbolcuyu Galatasaray bonservisiyle vermek isterken, Belçika ekibi satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.
Taraflar arasındaki pazarlık sürüyor.