Yedlin, ABD'ye gitti; sıra Luyindama'da

Galatasaray'da Gustavo Assunçao'nun ardından De Andre Yedlin ile de yollar ayrıldı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Yedlin, ABD'ye gitti; sıra Luyindama'da
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25 Ocak 2022 08:22
Christian Luyindama
Christian Luyindama
Galatasaray
MLS ekiplerinden Inter Miami'ye transfer olan ABD'li futbolcu Yedlin, pazartesi günü ülkesine gitti.

Galatasaray, sözleşmesini feshettiği tecrübeli futbolcunun ayrılığından bonservis geliri elde etmeyecek. Sarı-kırmızılılar, 1.5 yıl için oyuncuya ödemesi gereken 1 milyon 675 bin eurodan kurtulmuş olacak.

Sarı-kırmızılılarda Antwerp'le anlaşan Luyindama için de pazarlıklar sürüyor. Demokratik Kongolu futbolcuyu Galatasaray bonservisiyle vermek isterken, Belçika ekibi satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

Taraflar arasındaki pazarlık sürüyor. 

 
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