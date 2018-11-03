  •  
    Çalhanoğlu için FLAŞ gelişme! Ayrılık yakın...
  •  
    G.Saray'da son dakika! Resmi açıklama da geldi
  •  
    Benzia'dan özür mesajı! "Düşünmeden yaptım!"
  •  
    "Taç kararı çok YANLIŞ, peki VAR neden yoktu?"
  •  
    Demirkol'un o iddiası; "Evet hatalı, Belhanda.."

Yassine Benzia'dan özür mesajı!

Galatasaray derbisinde devre arasında oyundan alınan Yassine Benzia, maç sonunda yaptığı paylaşım nedeniyle özür diledi.

Kaynak: Sporx.com
Yassine Benzia'dan özür mesajı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Kasım 2018 15:38
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin devre arasında oyundan çıkan Yassine Benzia, maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle özür diledi.

Benzia, Instagram hesabından yaptığı açıklamada ''Oyundan alındıktan sonra düşünmeden hareket ettim. Kazanma isteğim ve öfkemin beni yönetmesine izin vermemeliydim. Kulübümüzden, Başkanımızdan, sportif direktörümüzden, bütün teknik ekipten, taraftarlarımızdan ve takipçilerimden özür dilerim.'' sözlerini kullandı.

Galatasaray derbisinin ikinci yarısının başında oyundan çıkan Benzia, ''Her zaman ben! Saçma bir karar. Futbol hakkında hiçbir şey bilmiyorlar.'' paylaşımında bulunmuştu.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için