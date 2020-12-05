Yasin Öztekin, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı

Demir Grup Sivassporlu futbolcu Yasin Öztekin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.



Tecrübeli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, karantina sürecinin başladığını belirterek, "Hissettiğim belirtilerin ardından yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Sağlık durumum iyi ama takımımı bu süreçte yalnız bırakacağım için üzgünüm. En kısa sürede daha güçlü döneceğim." ifadelerini kullandı.



SİVASSPOR'DA AÇIKLAMA



Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'da 1 futbolcu ve destek ekibinden 1 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.



Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Trabzonspor maçı öncesi A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize bugün kulüp tesislerimizde yapılan Kovid-19 PCR testi sonuçlanmış olup, 1 sporcumuzun ve destek ekibinden 1 personelin test sonucu pozitif çıkmıştır." ifadesi kullanıldı.



Söz konusu 2 ismin de izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlandığı aktarılan açıklamada, daha önce testi pozitif çıkan 1 sporcunun ise son testinin negatife döndüğü kaydedildi.



