Yasin Öztekin, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı

Demir Grup Sivassporlu futbolcu Yasin Öztekin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yasin Öztekin, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı
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05 Aralık 2020 19:08
Demir Grup Sivassporlu futbolcu Yasin Öztekin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Tecrübeli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, karantina sürecinin başladığını belirterek, "Hissettiğim belirtilerin ardından yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Sağlık durumum iyi ama takımımı bu süreçte yalnız bırakacağım için üzgünüm. En kısa sürede daha güçlü döneceğim." ifadelerini kullandı.

SİVASSPOR'DA AÇIKLAMA

Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'da 1 futbolcu ve destek ekibinden 1 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Trabzonspor maçı öncesi A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize bugün kulüp tesislerimizde yapılan Kovid-19 PCR testi sonuçlanmış olup, 1 sporcumuzun ve destek ekibinden 1 personelin test sonucu pozitif çıkmıştır." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu 2 ismin de izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlandığı aktarılan açıklamada, daha önce testi pozitif çıkan 1 sporcunun ise son testinin negatife döndüğü kaydedildi.



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