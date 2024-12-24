Yasin Özcan, Premier Lig'e gidiyor

Kasımpaşa'nın 18 yaşındaki stoperi Yasin Özcan, Aston Villa'ya imza atmaya çok yakın. Anlaşmanın detayları belli oldu.

, Fotoğraf; AA
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Yasin Özcan, Premier Lig'e gidiyor
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24 Aralık 2024 16:42
Kasımpaşa'nın 18 yaşındaki stoperi Yasin Özcan, Aston Villa'ya imza atmaya çok yakın. Kasımpaşa ile Aston Villa'nın Yasin Özcan'ın transferi için anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Radyospor'un haberine göre; Aston Villa, Yasin Özcan'ın transferi için Kasımpaşa'ya bonuslar hariç 7 milyon euro ödeyecek. Kasımpaşa ayrıca Yasin Özcan'ın bir sonraki satışından pay alacak.

EN PAHALI 3. OYUNCU OLACAK

18 yaşındaki futbolcu için belirlenen bonuslar Yasin Özcan'ın oynamasına bağlı olarak devreye girecek. Yasin Özcan, transferinin 7 milyon euro'ya gerçekleşmesi durumunda Diagne ve Trezeguet'nin ardından Kasımpaşa tarihinin en pahalı 3. futbolcu satışı olacak.

Piyasa değeri 4.5 milyon euro olarak gösterilen Yasin Özcan bu sezon Kasımpaşa formasıyla 16 maça çıktı. Yasin Özcan bu karşılaşmalarda 1.414 dakika süre bulurken 1 asistlik skor katkısı verdi.

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