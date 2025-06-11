Yasin Özcan: 'Ağabeylerim beni rahatlattı'

A Milli Takım formasıyla ilk maçına Meksika karşısında çıkan Yasin Özcan, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu."İkinci yarı biraz gitgelli oldu. Bu bir hazırlık maçı olsa da öyle görmüyoruz. Dünya Kupası'na hazırlık gibiydi. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Hatalarımızı gördüğümüz bir maç oldu.""İlk kez forma giydim. Sanki böyle hayatımda ilk kez profesyonel maça çıkıyormuş gibi bir heyecan vardı ama ısınmada tamamen geçti.""Genel olarak milli takım kampı çok iyi oldu. Hocam Montella'ya çok teşekkür ederim. Bu maç eksiklerimi görme şansım oldu. Bu eksikleri en iyi şekilde düzelterek devam edeceğim.""Takımdaki ağabeylerim, bana kulüpte nasıl oynuyorsan öyle oyna dediler, heyecan yapma dediler, Kaan Ayhan ağabey 'En iyi maçını sakin mi heyecanlı mı oynadın' dedi. O beni rahatlattı."