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10 Haziran
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Romanya-Güney Kıbrıs
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Hollanda-Malta
8-0
10 Haziran
Japonya-Endonezya
6-0
10 Haziran
Suudi Arabistan-Avustralya
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10 Haziran
Bolivya-Şili
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11 Haziran
Uruguay-Venezuela
2-0
11 Haziran
Arjantin-Kolombiya
1-1
11 Haziran
Brezilya-Paraguay
1-0
11 Haziran
Peru-Ekvador
0-0
11 Haziran
Meksika-Türkiye
1-0

Yasin Özcan: "Ağabeylerim beni rahatlattı"

A Milli Takım formasıyla ilk maçına çıkan Yasin Özcan, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

calendar 11 Haziran 2025 06:55 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2025 07:21
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Yasin Özcan: 'Ağabeylerim beni rahatlattı'
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A Milli Takım formasıyla ilk maçına Meksika karşısında çıkan Yasin Özcan, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"HATALARIMIZI GÖRDÜK"

"İkinci yarı biraz gitgelli oldu. Bu bir hazırlık maçı olsa da öyle görmüyoruz. Dünya Kupası'na hazırlık gibiydi. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Hatalarımızı gördüğümüz bir maç oldu."


"BİR HEYECANIM VARDI"

"İlk kez forma giydim. Sanki böyle hayatımda ilk kez profesyonel maça çıkıyormuş gibi bir heyecan vardı ama ısınmada tamamen geçti."

"MONTELLA'YA TEŞEKKÜR EDERİM"

"Genel olarak milli takım kampı çok iyi oldu. Hocam Montella'ya çok teşekkür ederim. Bu maç eksiklerimi görme şansım oldu. Bu eksikleri en iyi şekilde düzelterek devam edeceğim."

"AĞABEYLERİM BENİ RAHATLATTI"

"Takımdaki ağabeylerim, bana kulüpte nasıl oynuyorsan öyle oyna dediler, heyecan yapma dediler, Kaan Ayhan ağabey 'En iyi maçını sakin mi heyecanlı mı oynadın' dedi. O beni rahatlattı." 


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