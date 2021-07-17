Yarmolenko'nun menajerinden Fenerbahçe cevabı

Fenerbahçe'nin istediği konuşulan West Ham'ın yıldız ismi Andriy Yarmolenko'nun menajeri Vadim Shabliy, Türkiye'den hiçbir kulüple görüşme yapmadıklarını ifade etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Yarmolenko'nun menajerinden Fenerbahçe cevabı
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17 Temmuz 2021 18:15
Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu konuşulan West Ham'ın Ukraynalı yıldızı Andriy Yarmolenko için menajerinden açıklama geldi.

Menajer Vadim Shabliy, "Fenerbahçe'ye gidiyor musunuz" sorusu üzerine Türkiye'de herhangi bir kulüple görüşmediklerini kaydederken, "Galatasaray ya da Fenerbahçe, hiçbir Türk takımıyla şu ana kadar bir görüşmemiz olmadı" ifadelerini kullandı.

31 yaşındaki oyuncunun, kanat transferi yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin listesinin ilk sırasında olduğu belirtiliyordu.

1 senelik sözleşmesi kaldığı için West Ham'ın gözden çıkardığı Yarmolenko, İngiltere'de 54 maça çıkarken 10 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.




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